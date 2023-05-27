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    藍議員黃浴沂諷被害者「不鎖門誘人看」 綠營批林姿妙閃躲助長歧視

    國民黨宜蘭縣議員黃浴沂失言，質疑女消防員「不鎖門誘人看」，引起輿論譁然，宜蘭縣長林姿妙未做評論，僅表示「議員有他的看法」。（記者蔡昀容攝）

    國民黨宜蘭縣議員黃浴沂失言，質疑女消防員「不鎖門誘人看」，引起輿論譁然，宜蘭縣長林姿妙未做評論，僅表示「議員有他的看法」。（記者蔡昀容攝）

    2023/05/27 16:54

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議員黃浴沂對於女消防員被性騷案，竟嘲諷被害人房間「為什麼不鎖門，是要引誘人家去看嗎？」引起軒然大波。同黨縣長林姿妙對此表示「議員有他的想法和看法」避不評論，綠營痛批，林姿妙同為女性，卻不敢為女性發聲，是非不分、助長歧視。

    林姿妙今出席活動受訪表示，發生性騷案，她心裡非常不捨，非常痛，第一時間向女消防員慰問，她的權利不能受損，至於黃浴沂失言則認為「議員有他的想法和看法」，媒體追問「黃浴沂的言論妥當嗎？」林姿妙回答「謝謝啦，他有他的想法跟看法」。

    宜蘭縣議會民進黨團總召陳俊宇批評，林姿妙同為女性竟不敢為女性發聲，明顯是非不分、助長歧視；國民黨已有立委公開譴責，黃議員應謹言慎行，國民黨中央黨部也聲明移送考紀會調查，但宜蘭縣大家長林姿妙竟然還在閃閃躲躲，避不評論！

    黨團幹事長林佩螢說，林姿妙是宜蘭縣最高首長，又是女性，對此應該深有同感，不能因為黃浴沂是同黨議員就有所避諱，縣長應該更明確表示自己的態度，堅定為女性發聲。

    國民黨縣議員莊淑如說，黃浴沂是性情中人，講話直接不假修飾，但心無惡意，她也坦言，黃議員發言確實不夠周詳，並傷害廣大女性朋友，建請他虛心檢討，尊重性別平等，慎重道歉，黨中央也已經說了，會送考紀會調查，研議處理方式。

    去年底，宜蘭縣一名男消防員闖進女消防員的女宿套房，女消防員裸身出浴室被看光，身心受創，經診斷需休養治療，但請假頻遭刁難，不堪折磨離職。

    民進黨議員林詩穎、林佩螢，開議期間，在議事桌立「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」標語聲援，黃浴沂不滿咆哮：「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，妳是要引誘人家去看嗎？」

    此言引發外界譁然，要黃浴沂道歉，黃反批民進黨消費當事人，「我沒錯，為什麼要道歉？」不少鄉親發出怒吼，黃浴沂服務處的Google地標被設成「黃浴沂洗澡記得關門服務處」，遭網友留一星評價；時代力量宜蘭縣黨部說，「不道歉就罷免」。

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