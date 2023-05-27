花蓮府會再互槓！縣府批95案預算未審 跨黨派議員：非橡皮圖章

花蓮縣議會跨黨派聯盟聯合發出聲明，強調縣府刻意挑動對立，由於下週的臨時會即將召開，屆時也將續審議案，「縣府刻意挑動對立」不足取。（花蓮縣議會跨黨派聯盟提供）

2023/05/27 12:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會本屆首次定期大會已結束，花蓮縣府發新聞稿痛批，有95案被議會技術性杯葛，包括災害復建工程。對此縣議會跨黨派聯盟發聲明反擊，指出下月5日起的臨時大會將審預算，縣府卻刻意挑起對立，強調「議會不是縣府橡皮圖章」，本應逐條專業審查。

花蓮縣議會20屆第一次定期大會上月24日至本月23日舉行，連同上次臨時會延後審查的57案，加上定期會新提的84案，共141案，在22、23日排兩天審查，由於逐條討論，至23日下午5點仍有95案未審，議長張峻裁示下個會期續審。

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但縣府這幾天連續發3次新聞稿，痛批議會「多次延審預算、背棄民意」，縣府指出，未審的95案含民生經濟、災後重建、教育資源、社會福利，也包括災害防救工程預算，其中具急迫性的富里鄉黑暗部落、玉里鎮東豐排水坪頂支流、豐濱鄉邊坡復建工程及去年九一八地震住宅補助等4案金額9632萬餘元，瑪娃颱風又要來了，痛批「議長獨斷宣布散會」，將使民眾遭受生命財產風險。

花蓮縣議會無黨聯盟包含議長張峻、無黨聯盟總召楊華美、民進黨黨團總召張美慧，以及無黨聯盟成員魏嘉賢、黃馨、周駿宥、林源富、蔡依靜、哈尼噶照、黃玲蘭，以及民進黨黨團幹事長胡仁順、書記長林則葹等人共10多名跨黨派議員，不滿縣府連續發新聞稿挑動對立、抹黑議會發表聯合聲明。

聲明強調，既然是非常急迫的案件須審議，縣長徐榛蔚為什麼拒絕到議會說明、溝通，連日不斷透過發新聞稿放話、說「議案緊急不能等」，縣長又不願與議員溝通，讓人要問「這是真心為了縣民嗎？」

另針對有部分議員認為，議案經過分組審查後，到二三讀會可不須逐條審議，可直接包裹表決，對此跨黨派聲明指出，送大會二讀會仍可逐案審議，且下月5日至9日的臨時會也將持續審查，強調議員職責是監督縣政，縣議員絕非縣府橡皮圖章。

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