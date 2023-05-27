評北京傾向支持柯文哲 葛來儀：非替他背書、柯不誠實

葛來儀稱北京傾向支持柯文哲，非個人為他背書。（中央社）

2023/05/27 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕華府兩岸專家葛來儀昨日在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）分析台灣2024總統大選，指北京態度傾向支持民眾黨主席柯文哲。柯稱解讀葛的說法，應是認為他最能跟美中溝通。但葛來儀後續發文澄清，強調不是在替柯文哲背書，批評柯「說的不是實話」。

葛來儀在智庫訪談中指出，比較本次已確定的3組台灣總統參選人，北京對國民黨徵召的新北市長侯友宜不熟悉，把他與故總統李登輝作聯想，傾向支持曾往來過的柯文哲。柯後來在記者會上表示，解讀葛來儀的話，應是認為他是最能夠與中、美兩邊溝通的人。

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對此，有網友質疑葛來儀「你為什麼靠向民眾黨？你的台灣價值呢？」葛來儀回覆，「柯說的不是實話。我說的是北京支持他。我沒有說我支持他，或說他是唯一一位能與北京恢復溝通的人。」

她的另一篇貼文針對有媒體直接描述「葛來儀表示，傾向支持柯文哲」做出駁斥，「毫無道理，這是有意扭曲我的話。我說的是北京偏好柯文哲。請聽訪談環節的錄音。我知道中央社準確報導我的言論。柯並不誠實。」

Ko is not telling the truth. I said that Beijing supports him. I did NOT say that I support him or that he is the only one who can restore communications with Beijing. CNA has accurately reported what I said and the entire public event is posted on the Brookings website. — Bonnie Glaser / 葛來儀 ???????? （@BonnieGlaser） May 26, 2023

Nonsense. This is a deliberate twisting of my words. I said that Beijing favors Ko Wen-je. Please listen to the recording of the session. I understand that CNA has reported accurately what I said. Ko is dishonest. — Bonnie Glaser / 葛來儀 ???????? （@BonnieGlaser） May 26, 2023

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