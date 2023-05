評北京傾向支持柯文哲 葛來儀：非替他背書、柯不誠實

2023/05/27 09:29

〔即時新聞/綜合報導〕華府兩岸專家葛來儀昨日在華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)分析台灣2024總統大選,指北京態度傾向支持民眾黨主席柯文哲。柯稱解讀葛的說法,應是認為他最能跟美中溝通。但葛來儀後續發文澄清,強調不是在替柯文哲背書,批評柯「說的不是實話」。

葛來儀在智庫訪談中指出,比較本次已確定的3組台灣總統參選人,北京對國民黨徵召的新北市長侯友宜不熟悉,把他與故總統李登輝作聯想,傾向支持曾往來過的柯文哲。柯後來在記者會上表示,解讀葛來儀的話,應是認為他是最能夠與中、美兩邊溝通的人。

對此,有網友質疑葛來儀「你為什麼靠向民眾黨?你的台灣價值呢?」葛來儀回覆,「柯說的不是實話。我說的是北京支持他。我沒有說我支持他,或說他是唯一一位能與北京恢復溝通的人。」

她的另一篇貼文針對有媒體直接描述「葛來儀表示,傾向支持柯文哲」做出駁斥,「毫無道理,這是有意扭曲我的話。我說的是北京偏好柯文哲。請聽訪談環節的錄音。我知道中央社準確報導我的言論。柯並不誠實。」

Ko is not telling the truth. I said that Beijing supports him. I did NOT say that I support him or that he is the only one who can restore communications with Beijing. CNA has accurately reported what I said and the entire public event is posted on the Brookings website.