日經論壇聚焦台海局勢 美中學者言詞交鋒

在東京舉行的日經論壇上，美中學者在台灣問題上交鋒。（圖擷自日經論壇官網）

2023/05/26 23:48

〔中央社〕台海局勢引發國際關注，中國學者賈慶國在日經論壇上指出，目前台、美都有推動台獨的動態，呼籲勿刺激中國；華府智庫學者謝克反駁，美國的政策是提供台灣武器，嚇阻中國對台動武，這是正確的政策。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，北京大學國際關係學院教授賈慶國今天出席在東京舉行的日經論壇「亞洲的未來」活動，參與同場次的專家學者還包括華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）外交及防衛政策研究主任謝克（Kori Schake）、前印尼駐美大使迪諾（Dino Patti Djalal）。

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賈慶國表示，有許多關於台海爆發軍事衝突的預測言論，但「什麼都沒有發生」。

賈慶國稱，「只要台灣沒有脫離中國，就沒關係；我們可以等，我們可以持續推動和平統一的政策」。他還說，球在台灣和美國的手上，目前台、美都有推動台獨的政治動態；希望台、美在台灣議題上更謹慎小心。

不過，謝克反駁表示，美國的政策是提供武器給台灣，以嚇阻中國對台動武。她指出，美國政策是協助台灣有足夠防衛力量，以致於中國不會嘗試對台發動軍事行動，「我認為這是正確的政策」。

事實上，近年北京對台軍事打壓加劇，去年8月前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，又進一步加大對台軍事恫嚇作為報復，包括在台灣周邊海、空域實施大規模軍事演習，共機越過台灣海峽中線也成為常態。

台海緊張情勢引發國際關注，擔憂台海恐爆發軍事衝突。

另一方面，迪諾指出，在美中兩個超級大國存在的多極世界中，最大問題是中國會是怎樣的強權國家。

他認為，美國成為超級大國已有很長一段時間，大家了解美國會做什麼、不會做什麼，「但如果中國在20、30年後成為超級大國，我們還不知道會是什麼樣子」。

他分析，這就是為什麼許多國家都在觀察中國在南海及其他地區的行為，以了解中國會是什麼樣的強權國家、擁抱什麼樣的價值。「我認為北京也應該對此有敏感度」。

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