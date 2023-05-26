台中國際機場只有3條航線 議員張廖乃綸要求爭取直飛航線

觀旅局表示，第3季、第4季將陸續開出台中飛東北亞及東南亞新航線。（市府提供）

2023/05/26 18:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕疫情解封，國人瘋出國，但對台中市而言，因台中國際機場航線不多，市民還是要前往桃園或高雄搭機，市議員張廖乃綸表示，台中機場只有香港、越南的胡志明和河內3條航線，希望觀光旅遊局積極爭取直飛台中航線，將國際觀光客帶進來，也讓台中民眾可直接從台中機場出國。

張廖乃綸表示，隨著台灣邊境解封，很多國人都計劃出國，不過，對於台中人而言，明明就有一個台中國際機場，卻因為航線少，只能往桃園及高雄國際機場出國，若是一大早的飛機，高鐵早班車未開，清晨就要搭巴士至桃園搭飛機，非常辛苦。

請繼續往下閱讀...

張廖乃綸指出，交通部觀光局預估，今年國際觀光客來台目標將達到6百萬人次，其中又以韓國、日本遊客最多，預估下半年會更好。很多觀光餐飲業者這幾年都飽受疫情所苦，有的撐不下去早已歇業，有些業者好不容易熬過疫情寒冬，都期盼觀光商機能盡快復甦。

但是目前台中國際機場只有香港、及越南的胡志明和河內3條航線，張廖乃綸表示，雖然日前市府爭取台灣虎航今年7月起，將於台中國際機場推出澳門、韓國、越南、日本4地直飛航線，但這樣還是不夠，希望市府繼續積極爭取，增加更多直飛台中的國際航線，不但可將國際觀光客帶來台中及中部縣市消費，台中人出國也不用遠赴桃園高雄。

觀旅局表示，台中國際機場為中台灣重要的入出境門戶，目前國際定期航線計有越南河內、胡志明市及香港3處，7月台灣虎航將復飛澳門定期航線；不定期包機，今年則有越南峴港及菲律賓馬尼拉，7月暑假起也將陸續開航韓國釜山、濟州等地；市府正積極爭取潛在航空業者規劃開闢新航線，預計第3季及第4季將陸續有台中飛東北亞及東南亞新航線推出，嘉惠更多行旅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法