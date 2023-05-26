雨天上廁所要撐傘！ 北市立農公園廁所遭爆掉漆 林延鳳批：公園處難辭其咎

北投區立農公園廁所的屋頂採「不連續拼接」設計，大雨時雨水會滲進廁所。（林延鳳辦公室提供）

2023/05/26 17:16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市北投區立農公園耗資452.7萬元整建廁所，卻遭民眾投訴有各種缺失，除輪椅族難以進入外，因屋頂設計失當，導致下雨會漏水，民眾如廁需撐傘才不會被雨淋濕，台北市議員林延鳳痛批，公園廁所不能只有美觀，更要方便於民使用，結果民眾上廁所上到「歸巴豆火」，工程品質竟如此荒謬不堪，公園處督導無方，恐難辭其咎。

林延鳳接獲民眾陳情，指立農公園有諸多缺失，包含實測將無障礙廁所的門推到底，雖然有82公分，但從聯合醫院借用較大型輪椅，花了46秒卻還進不去，疑似設計失當，她質疑「難道身形較大的輪椅族只能在廁所外『自理』？」

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林延鳳表示，洗手台疑似未適當設計排水角度，導致水流不下去，男廁遮蔽板阻擋行動不便者使用無障礙小便斗，男女廁標示過小，僅有健保卡的寬度，令阿伯常常走錯被趕出去，最嚴重的是屋頂的「不連續拼接」設計，大雨時雨水會滲進廁所。

民眾批評，沒看過上廁所要撐雨傘，還讓阿伯一邊小便，一邊被雨水噴到滿身，分不清噴在身上的是雨水還是尿水。

林延鳳痛批，公園廁所不能只有美觀，更要方便民眾使用，且這座廁所一月就已竣工，拖到現在才進行驗收，顯然從設計端便出大問題，公園處對此督導無方，恐難辭其咎，她也擔心此一工程並非個案，要求公園處上緊發條，檢視近年施作的廁所是否合乎民眾需求。

台北市工務局公園處長黃淑如回應，廁所漏水預計一個月內進行改善，至於無障礙的部分，因涉及結構，將盡快在三個月內改善完成。

無障礙廁所的門推到底，大型輪椅花了46秒仍進不去。（林延鳳辦公室提供）

洗手台疑似未適當設計排水角度，導致水流不下去。（林延鳳辦公室提供）

男女廁標示過小，僅有健保卡的寬度，常讓人走錯廁所。（林延鳳辦公室提供）

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