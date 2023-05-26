為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    雨天上廁所要撐傘！ 北市立農公園廁所遭爆掉漆 林延鳳批：公園處難辭其咎

    北投區立農公園廁所的屋頂採「不連續拼接」設計，大雨時雨水會滲進廁所。（林延鳳辦公室提供）

    北投區立農公園廁所的屋頂採「不連續拼接」設計，大雨時雨水會滲進廁所。（林延鳳辦公室提供）

    2023/05/26 17:16

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市北投區立農公園耗資452.7萬元整建廁所，卻遭民眾投訴有各種缺失，除輪椅族難以進入外，因屋頂設計失當，導致下雨會漏水，民眾如廁需撐傘才不會被雨淋濕，台北市議員林延鳳痛批，公園廁所不能只有美觀，更要方便於民使用，結果民眾上廁所上到「歸巴豆火」，工程品質竟如此荒謬不堪，公園處督導無方，恐難辭其咎。

    林延鳳接獲民眾陳情，指立農公園有諸多缺失，包含實測將無障礙廁所的門推到底，雖然有82公分，但從聯合醫院借用較大型輪椅，花了46秒卻還進不去，疑似設計失當，她質疑「難道身形較大的輪椅族只能在廁所外『自理』？」

    林延鳳表示，洗手台疑似未適當設計排水角度，導致水流不下去，男廁遮蔽板阻擋行動不便者使用無障礙小便斗，男女廁標示過小，僅有健保卡的寬度，令阿伯常常走錯被趕出去，最嚴重的是屋頂的「不連續拼接」設計，大雨時雨水會滲進廁所。

    民眾批評，沒看過上廁所要撐雨傘，還讓阿伯一邊小便，一邊被雨水噴到滿身，分不清噴在身上的是雨水還是尿水。

    林延鳳痛批，公園廁所不能只有美觀，更要方便民眾使用，且這座廁所一月就已竣工，拖到現在才進行驗收，顯然從設計端便出大問題，公園處對此督導無方，恐難辭其咎，她也擔心此一工程並非個案，要求公園處上緊發條，檢視近年施作的廁所是否合乎民眾需求。

    台北市工務局公園處長黃淑如回應，廁所漏水預計一個月內進行改善，至於無障礙的部分，因涉及結構，將盡快在三個月內改善完成。

    無障礙廁所的門推到底，大型輪椅花了46秒仍進不去。（林延鳳辦公室提供）

    無障礙廁所的門推到底，大型輪椅花了46秒仍進不去。（林延鳳辦公室提供）

    洗手台疑似未適當設計排水角度，導致水流不下去。（林延鳳辦公室提供）

    洗手台疑似未適當設計排水角度，導致水流不下去。（林延鳳辦公室提供）

    男女廁標示過小，僅有健保卡的寬度，常讓人走錯廁所。（林延鳳辦公室提供）

    男女廁標示過小，僅有健保卡的寬度，常讓人走錯廁所。（林延鳳辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大湳森林公園6月啟用問題一籮筐 民代要求改善
    2023/05/25 22:23

    大湳森林公園6月啟用問題一籮筐 民代要求改善
    憂中市公園淪治安死角 議員謝志忠要求拆圍牆及設監視器
    2023/05/22 14:45

    憂中市公園淪治安死角 議員謝志忠要求拆圍牆及設監視器

    擁機能．享前景「怡安商圈」成首選
    學童公園玩耍竟挖出「別人家祖先」 廖大乙建議祭改、收驚
    2023/05/03 16:34

    學童公園玩耍竟挖出「別人家祖先」 廖大乙建議祭改、收驚
    沒帶衛生紙！內急跑公廁轉販賣機 排解完低頭一看慘了
    2021/03/02 19:21

    沒帶衛生紙！內急跑公廁轉販賣機 排解完低頭一看慘了

    3基金打造聚富組合
    黃金地段！ 台中七期旁出現「鬼廁所」 照片曝光網友嚇壞
    2021/02/25 21:24

    黃金地段！ 台中七期旁出現「鬼廁所」 照片曝光網友嚇壞
    蛤？來「龜公園」必做的是「梨龜便所」！
    2018/09/11 08:58

    蛤？來「龜公園」必做的是「梨龜便所」！
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播