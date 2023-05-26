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    力挺林志潔選竹市立委 柯建銘讚最好人選：有正義感且不畏戰

    柯建銘（右）盛讚林志潔（左）是最好的人選，學經歷完備，非常熱誠且有正義感，「我們絕對會全力輔選」。（組合圖／林志潔提供、本報資料照）

    柯建銘（右）盛讚林志潔（左）是最好的人選，學經歷完備，非常熱誠且有正義感，「我們絕對會全力輔選」。（組合圖／林志潔提供、本報資料照）

    2023/05/26 16:51

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨布局2024立委選戰，陽明交大科法學院特聘教授林志潔證實，獲立院民進黨團總召柯建銘徵詢參選新竹市立委意願。對此，柯建銘今（26）日盛讚，林志潔是最好的人選，學經歷完備，非常熱誠且有正義感，「我們絕對會全力輔選」。

    柯建銘2020年不參選新竹市區域立委連任、轉戰不分區，並交棒子弟兵前新竹市議員鄭宏輝，最後由國民黨籍鄭正鈐奪下立委席次。2024除鄭正鈐爭取連任，時代力量不分區立委邱顯智宣布角逐；民進黨前發言人李妍慧曾表達參選意願，但她強調尊重黨內規劃。

    對此，柯建銘今日受訪證實，他曾與林志潔討論過，兩人是長期的老朋友，會向她諮詢法案，而且林是一位非常有正義感的人，做事非常積極、非常熱誠，學經歷非常完備，很少有教授敢於面對選民和選舉洗禮，故林志潔是一位非常特殊的人，而且也毫不畏戰。

    柯建銘說，因為有這層淵源，林志潔當年透過公費留考到美國杜克大學讀書，當年是自己寫推薦信，林結婚時自己是證婚人，他長期對林非常了解，綜觀所有選舉像林志潔這樣條件的人很少。

    柯建銘透露，林志潔表態不利用不分區，要直接投入選舉，「我想她的認知非常清楚，這是最好的人選，我們絕對會全力輔選」。

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