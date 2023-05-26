韓駐台代表李殷鎬首度造訪高雄 陳其邁：歡迎更多韓國藝文團體演出

陳其邁（右）致贈高雄大樹玉荷包禮盒，駐台北韓國代表部李殷鎬代表（左）開心接下禮物。（高市府提供）

2023/05/26 17:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕駐台北韓國代表部李殷鎬代表今（26）日偕同高雄市韓人會會長姜榮華等人，首度拜會高雄市長陳其邁，雙方就後疫時代的科技產業、觀光及藝文交流合作，進行討論，陳其邁歡迎更多韓國藝文及影視團體來高雄演出。

李殷鎬代表於今年2月到職就任，陳其邁歡迎他來高雄走走，強調台灣與韓國同樣主張民主價值與自由經濟，因為東亞地緣政治結構，雙方在資通訊安全議題上關係更為密切，期許兩國透過科技、產業鏈、經貿等多面向交流，共同維繫東亞的和平與安定。

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陳其邁說，台韓兩國互為經濟上不可或缺的重要合作夥伴，韓國在積體電路、汽車、電子產業等扮演重要角色，而高雄近年積極推動半導體、電動車、能源、電池等，盼未來台韓兩國能在產業、文化、觀光等領域加深交流、共享利益。

陳其邁也提及，台灣年輕人喜歡韓國流行文化，今年3月BLACKPINK來高巡演，帶動高雄飯店及觀光人潮，「未來歡迎更多韓國藝文及影視團體來訪演出，也期待有更多韓國人來高雄旅遊，體驗高雄的熱情！」

李殷鎬則指出，台韓兩國在過去30年往來頻繁，韓國企業到台灣投資的數據也創新高，疫情後兩國旅客互訪數持續增加，他笑稱「在台灣咖啡廳，遇過不少韓國遊客」，可見台灣在旅遊推廣上成效卓越，期許有更多航班往返兩地，帶動雙邊觀光。

李殷鎬曾在韓國產業資源及戰略物資相關部門職務，他也期待藉由專業，促成更多科技產業發展及技術合作，並當面邀請陳其邁造訪韓國城市。

高雄市行政暨國際處處長張硯卿表示，高雄市與韓國釜山、大邱、大田及水原等4個城市，是姊妹市及友好城市，高雄在疫情後已與韓國各城市展開實體互動及拜訪。

疫情後，目前有4家航空公司，陸續復飛高雄與韓國首爾（仁川）、釜山間的航線，6月底、7月初也將有2家航空公司新增高雄飛首爾（金浦）航線。

駐台北韓國代表部李殷鎬代表（右四），與高雄市韓人會（左）一行人，拜訪高雄市府團隊。（高市府提供）

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