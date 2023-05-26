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    陳水扁「死諫」選罷法排黑條款 柯建銘：改革是沒有後退的

    柯建銘強調，改革是沒有後退的，民進黨團一定一致投票。（記者陳政宇攝）

    柯建銘強調，改革是沒有後退的，民進黨團一定一致投票。（記者陳政宇攝）

    2023/05/26 11:20

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會今（26）日預計處理攸關防堵黑金參政的「選罷法」，日前為反對修法上凱道抗議的前總統陳水扁，稱此舉有違憲重大爭議、開民主倒車，並揚言要「死諫」。對此，立院民進黨團總召柯建銘回應，改革是沒有後退的，這是經黨團討論後的集體行動，黨團成員也會一致投票。

    陳水扁透過臉書發文指出，柯建銘為了執行賴清德參選總統的政治需要，讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，硬推選罷法修正案按院版通過，忝為台灣從威權走向民主的政治工作者，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊。

    民進黨團今日一早召開黨團會議，柯建銘會後受訪表示，「選罷法」今天下午要表決，黨團會一致投票；各黨都會拿出最後版本，民進黨團很清楚就是按行政院版本，有兩個部分要加嚴，有關違反國安法12-1、12-2要加進去；另關於先前漏列的代表會主席選舉也要加進去。

    傳出黨團會議有立委提出不同意見，柯建銘說，當然會有不同意見，但討論後趨於一致，這是很自然的，不可能有人跑票。

    針對陳水扁批評「開民主導車」，並揚言以「死諫」方式，不排除選舉時有大動作抗議。柯建銘回應，他尊重陳水扁的說法，也了解其心情，自己長期以來都是最挺陳的，但「黨團一致的決議，他要怪我，我也接受，這也不是我個人能做任何的個別行為」，這是黨團的集體行動，面對選舉是非常險峻的。

    至於，外界解讀修法為貫徹賴清德的意志，柯建銘說，去年民進黨選輸後，行政院會12月15日通過選罷法修正草案，12月23日送來立法院審查，這是前行政院長蘇貞昌就送進來的行政院版本，送進來後一片叫好，朝野立委猛抄，內容和院版一樣，甚至要加重。

    柯建銘強調，賴清德當然對「黑金槍毒」的立場非常堅持，所以這是一個改革，改革是沒有後退的，這點大家討論得很清楚，一定一致投票。

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