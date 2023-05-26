苗栗藍營建議陳超明、綠軍待徵召 時力宋國鼎「不排除」拚海線立委

時代力量前縣議員宋國鼎。（資料照，宋國鼎提供）

2023/05/26 10:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2024立委選舉，各黨展開提名作業。苗栗縣第一選區（海線）立委部分，國民黨苗栗縣黨部向中央建議因案停權的現任立委陳超明，民進黨則因是艱困選區有待中央徵召；投入去年苗栗縣長選舉的時代力量前縣議員宋國鼎，其動向也備受關注，他昨（25）日透過臉書發文表示「不排除這個可能」，並借《造浪者–人選之人》中經典台詞，表示「很多事情，不能就這樣算了。如果這樣的話，我們深怕那個理想中苗栗的樣子，會慢慢地死掉。」

宋國鼎於去年苗栗縣長選舉敗選，但他獲得近4萬票，比當時國民黨提名的候選人高出7千多票，可說打出了一場漂亮的選仗。因他原本是苗栗縣竹南、造橋、後龍選區的縣議員，也是海線立委選區中的3鄉鎮，隨著下屆立委選舉的到來，他是否參選海線立委也備受地方關注。

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宋國鼎昨（25）日於臉書粉絲專頁寫道，「就我個人來說，當然不排除這個可能，但也不是一定非我不可。因為比起我個人的意願來說，這一次的苗栗海線立委的下一步、甚至是整個苗栗可以怎麼走向下一步，可能更為重要。」

宋並分析目前縣內海線立委國、民2黨的布局人選，其中也直指「現任的陳超明委員因為涉貪案，沒辦法獲得國民黨的提名，因此國民黨擬採用『禮讓不提名』的方式，繼續支持陳超明連任。」

宋國鼎說，他不知道大家怎麼看這件事，但他可以想像，「應該會有很多苗栗人感到失望、蒙羞」。不僅如此，這更加證明，苗栗的政壇，沒有可以代表新世代的政治力量，來淘汰這樣的政治人物。

所以宋認為，不論是什麼黨派，都應該思考局勢如此發展的負面意義。並以去年的縣長選舉為例，「國民黨至少給出了一個說法是：堅持不提名涉入多項違法爭議的鍾東錦。」他期許國民黨也能貫徹這樣的精神，而不是回到鄉愿的老路。同樣的，民進黨能不能提出亮眼的人選，而不是如同去年提名充滿爭議的人物，也會是這場選舉非常關鍵的因素。

宋國鼎指出，「因此我相信最重要的是，可以讓我們足以為心目中，那個苗栗應該有的願景、價值、勇氣，發出聲音。如果不同黨派的朋友，都在乎『底線』，都認為涉貪是政治的『紅線』，那大家應該為了防止糟糕的事情發生，好好想想該怎麼做。」

宋國鼎說，「如果有需要我的地方，我也不會迴避退卻；但我也期許，能有一個足以能讓苗栗海線、讓苗栗的未來，能夠共同團結前進的契機。」並總歸一句話，「很多事情，不能就這樣算了。如果這樣的話，我們深怕那個理想中苗栗的樣子，會慢慢地死掉。」

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