民進黨中央擬找苗博雅選大安區立委 張茂楠：找她黨內會服氣嗎？

民進黨台北市黨部主委張茂楠。（記者楊心慧攝）

2023/05/25 19:02

〔記者楊心慧／台北報導〕外傳民進黨中央有意和社會民主黨台北市議員苗博雅合作，找她投入大安區立委選舉，卻引起不少民進黨支持者質疑，認為黨內有自己的人選，為何不提自己人，甚至完全沒有公開透明的機制，民進黨台北市黨部主委張茂楠受訪坦言，若找苗博雅黨內會服氣嗎？會大力輔選嗎？雖然黨中央有所考量也會尊重，但他仍認為，應先優先找黨內優秀同仁台北市議員簡舒培或是民進黨發言人謝佩芬。

苗博雅今透過臉書表示，自己所提「非藍大聯盟」與民進黨提出「民主大聯盟」不謀而合，必須把維護台灣主權的最大力量匯集在一起，而爭取大安區立委選舉並非心中牽掛，明年大選最大目標是促成「團結守護民主最大力量」概念逐漸成形、成熟。

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不過卻傳出黨內支持者不滿，張茂楠受訪表示，他身為市黨部主委一定是胳膊向內彎，原則上還是希望就地取材，支持台北市議員簡舒培或是民進黨發言人謝佩芬，但黨中央可能有意找苗博雅，組成泛綠大聯盟。

張茂楠指出，不過找苗博雅黨內會服氣、會大力輔選嗎？他認為在大安區，簡舒培與苗博雅旗鼓相當，雖然黨中央有自己的考量也會尊重，但他仍認為應先優先找黨內優秀同仁比較好。

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