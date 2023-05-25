柯文哲稱「學生不打罵怎麼教」 綠委揭柯爸一句話打臉他

民眾黨主席柯文哲本月2日出席政治大學學生會舉辦的「政治進入大學?!-青年與主席有約」活動，向學生發表專題演講。（資料照）

2023/05/25 14:45

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲日前赴政大演講時談論教育議題，主張「學生不打不罵怎麼教」。對此，立院民進黨團總幹事鄭運鵬今（25）日指出，柯文哲的爸爸柯承發曾坦言後悔打小孩，柯文哲也打過女兒，「柯爸會反省，但柯文哲覺得驕傲，還推廣學校體罰小孩」，這很可怕。

立院民進黨團今日召開記者會，鄭運鵬受訪表示，他很意外，柯文哲在政大演講稱「現在的學生從小沒有打罵，就不知道怎麼教品格教育」，這點違背全世界和台灣現在的主流價值和教育方向，就連在家裡體罰都不是一個好的教育方式。

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他揭露，柯爸曾說過很後悔打柯文哲，而柯文哲2015年承認他打過女兒後，女兒就不跟他講話了，這是很悲哀的事情，柯爸會反省，但柯文哲本人不會反省，甚至還覺得滿驕傲的，要推廣到學校裡體罰小孩，這是很可怕的事情，相信沒有一個父母願意讓體罰進到校園。

鄭運鵬說，台灣近年有許多幼兒園、托兒所、小學不當體罰的個案，這都可能造成孩子一輩子的陰影，「支持柯文哲，父母打小孩，支持民眾黨，學校打小孩」，民眾是不會支持的，柯文哲和民眾黨應該把品德教育政策和國家治理說清楚，是否支持父母和學校可以打小孩。

民進黨團副幹事長洪申翰則指出，柯文哲曾坦承花在小孩教育的時間不夠多，幾乎都是由太太執行家務，柯可能不清楚現在有很多年輕家長不斷思考，有什麼打罵之外的方式，甚至讓小孩更自主性、更有創造力而不是必須用體罰的方式教育。從柯文哲的言論可以看出，其思想背後有威權獨裁的陰影，以這種態度帶領國家絕非好事。

教育界出身的民進黨立委伍麗華說，台灣在國家人權的國際指標評分上是優等生，應該以此為最高努力目標，她相信零體罰是教育專業者努力的重要目標，做為國家的領導人的努力方向應該是「如何加強百工百業的專業」，而不是對教育專業說三道四。

柯承發2019年曾接受廣播主持人黃暐瀚訪問，談到過去曾打了柯文哲，他事後感到很後悔。柯爸坦言，覺得對柯文哲很虧欠，「我覺得欠自己的孩子，所以現在和妻子兩人自力更生，不要再麻煩他」。

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