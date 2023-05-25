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    柯文哲稱若選上台海不會發生戰爭 吳欣岱：為選舉說好聽話不負責任

    台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷取自臉書）

    台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷取自臉書）

    2023/05/25 13:30

    〔即時新聞／綜合報導〕參選2024總統的民眾黨主席柯文哲24日深入副總統賴清德的本名區，柯文哲受訪時自稱，自己若選上總統有4大利多，能降低台海戰爭機率，台灣能成為中、美溝通橋梁，台灣內部會和諧，以及政府效能更好，對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，只為了選舉說好聽的話，是非常不負責任的行為。

    柯文哲受訪時稱，若選上總統，能減少中、台兩岸擦槍走火的機會，當然希望台灣是和平、安全，中國與美國維持平衡，他相信，有溝通能減少誤解、增加善意與諒解，以他辦過雙城論壇、世大運的經驗，有自信能讓台海發生戰爭的機會降到最低。理論上，台海應該不會發生戰爭，但戰爭就怕是有意外發生，他能避免兩岸出現擦槍走火的狀況。

    吳欣岱在臉書PO文列出外媒們關於台海緊張情勢的報導，指出目前各國關注的焦點全都在台海情勢，而柯文哲很聰明，知道醫生要跟病人說他疾病沒那麼嚴重，病人聽到後會比較開心，出來選舉的票可能比較多，但這樣非常沒有職業道德，身為政治人物，不站出來呼籲民眾迫在眉睫的威脅，只為了選舉講好聽話，是非常不負責任的行為。

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