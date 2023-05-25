「新竹強則國強」林志潔表態尊重民進黨決定 支持者湧入按讚

陽明交大教授林志潔今天在臉書表態稱「新竹強則國強」，尊重民進黨中央決定，也讓她的臉書湧入支持者按讚。（取自林志潔臉書）

2023/05/25 13:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大科法學院特聘教授林志潔昨（24日）晚證實獲民進黨立法院黨團總召柯建銘徵詢參選新竹市立委，她今天（25日）在臉書發文，強調「新竹強則國強」；她說，她確實有受到詢問，但新竹人才濟濟，最後要由黨中央來決定人選。貼文也湧入支持者按讚，還有留言「想遷戶籍到新竹市了」。

林志潔提到，謝謝昨晚到清晨的許多鼓勵、提醒和支持，新竹是個艱困的選區，競爭激烈，各候選人都有所長。她的態度是「只要是願意為台灣付出者，都應該感謝，而一場乾淨優質專業的選舉，以及一份為家園付出的熱忱，是任何候選人都應該戮力以赴，盡力做到的」。

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她說，新竹是一個特殊的城市，有最古老的文風，最現代的科技。她認為，「新竹強則國強」，保護好新竹，就是保護好台灣。讓新竹的公共設施更進步，交通順暢，飲水乾淨，老幼照護有所託，職業更多元，各高教與研發基地更強壯，使青年群體感覺有希望，這才是新竹能繼續成長的關鍵。

至於推動法案，林志潔說，這本就是她的專業，科技、財經與平權，都是她多年來關注的領域，同時，如能將司改國是會議的決議落實，才不負夥伴們的奉獻。

她強調，這大概是她會有意願的初衷，於是在此說明。她並不需要立委的光環，也沒有任何需要護航的利益團體，不過是希望在有限的人生，創造無限的影響，僅此而已。

她也謝謝丈夫陳鋕雄花了許多時間堅定鼓勵她站出來，還有今年國三的兒子對她的支持。

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