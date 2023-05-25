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    「爭取立委選舉並非心中牽掛」 苗博雅：促成守護民主最大力量

    外傳社會民主黨台北市議員苗博雅將投入大安區立委選舉，苗博雅今則透過臉書發聲明。（資料照）

    外傳社會民主黨台北市議員苗博雅將投入大安區立委選舉，苗博雅今則透過臉書發聲明。（資料照）

    2023/05/25 13:23

    〔記者鄭名翔／台北報導〕外傳社會民主黨台北市議員苗博雅將投入大安區立委選舉，對此，苗博雅今透過臉書表示，自己所提「非藍大聯盟」與民進黨提出「民主大聯盟」不謀而合，必須把維護台灣主權的最大力量匯集在一起，而爭取大安立委選舉並非心中牽掛，明年大選最大目標是促成「團結守護民主最大力量」概念逐漸成形、成熟。

    苗博雅指出，今年3月上旬公開提出「非藍大聯盟」概念，近來看到民進黨提出的「民主大聯盟」，雙方理念方向不謀而合。明年的選舉，是決定台灣前途關鍵時刻的一年，但維護台灣自由民主的體制與生活方式，是否成為台灣多數人的共識？對於民主進步黨有決心與膽識，付出高度耐心和努力，嘗試團結一切信賴民主最大的力量，給予高度的肯定。

    苗博雅表示，民主從來都不是容易的，形成「民主大聯盟」，是一個需要無比耐心的說服與溝通的過程，理想中一個「大聯盟」的合作框架，各方要達成共識，所有參與者都需要有最大的空間，彼此確認價值底線與大聯盟的邊界，不論名稱是什麼，「大聯盟」的形成，必須把維護台灣主權的最大力量匯集在一起，讓有志的夥伴可以各司其職、發揮120%的戰力與長才，共同為大局一起來努力。

    苗博雅坦言，雖在大安文山耕耘已久，但爭取大安立委的選舉，並不是心中牽掛，對於2024大選，心中最大目標，是促成「團結守護民主最大力量」概念逐漸成形、成熟，而目前有許多「跨黨派、跨世代、跨領域」的優秀人才，能夠在大安區，扛起民主大聯盟的重旗。

    苗博雅列舉，包括自己相當尊敬的時代力量黨主席王婉諭，長期在地耕耘的民進黨台北市簡舒培、王閔生，或是在年輕人中受到很大歡迎、鼓舞許多受過傷害女性朋友的鄭家純等，及許多青年才俊都是非常優秀的人選，因此競爭對象並非擁有相同理念的彼此，而是會威脅台灣自由民主存續的對象。

    苗博雅強調，希望透過此說明與表態，能夠讓共同決策的主事者與潛在的同志們有更大的空間與時間，形成有共同價值的、共同守護台灣民主最強的大聯盟全明星隊。

    至於「民主大聯盟」，苗博雅說，若有需要之處，願不設條件，與所有有志的參與者、黨派一同對話，一同充實民主大聯盟的論述基礎、共同原則與政策研擬，盡所能為守護台灣民主的力量，重申將會在屬於自己的戰場盡力付出，守護台灣的民主。

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