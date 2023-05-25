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    柯文哲同框陳水扁搶深綠票？綠委：不是本土陣營的選擇

    柯文哲昨赴台南，私下拜會前總統陳水扁。（圖／擷自陳水扁新勇哥物語臉書）

    柯文哲昨赴台南，私下拜會前總統陳水扁。（圖／擷自陳水扁新勇哥物語臉書）

    2023/05/25 13:08

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲昨日拜會前總統陳水扁，被解讀為搶攻深綠選票。對此，立院民進黨團副幹事長洪申翰今（25）日表示，柯文哲把台海事務當作與中國之間的家內事，其兩岸主張不是本土陣營的選擇。

    針對柯文哲的來訪，陳水扁昨澄清，柯沒有尋求他的支持，只是以民間醫療小組首任召集人身分，路過府城特地關心他的健康情形。陳也透露，柯認為他的8年總統經驗就像活字典，也請教怎麼拚好台灣經濟、縮短貧富差距，以及用人哲學等。

    立院民進黨團今日召開記者會，媒體詢及柯扁同框對選情的影響，黨團幹事長鄭運鵬受訪表示，柯文哲正式參選總統，其個人行程是否曝光讓媒體知道，有比較多的選舉考量，但陳水扁沒有要選舉。

    他談到，這兩人是舊識，柯文哲過去是陳水扁醫療小組的召集人，後來不知為何說「阿扁裝病」而被解除職務，若他們願盡釋前嫌、賓主盡歡，黨團樂觀其成，沒特別評論。

    洪申翰評估，柯文哲近年主打「兩岸一家親」，把台海事務當作與中國之間的家內事，也許柯會不斷找機會見縫插針，但具有本土意識的夥伴很清楚，柯長期以來的兩岸主張，不會是本土陣營的選擇。

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