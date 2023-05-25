立法院國民黨團：蔡政府執政7周年 居住正義跳票

國民黨立法院黨團舉行「蔡政府執政7周年 居住正義跳票！」記者會。（記者方賓照攝）

2023/05/25 10:48

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團今日召開「蔡政府執政7周年，居住正義跳票」記者會，黨團總召曾銘宗指出，居住正義能否實現的因素在於租稅，但台灣租稅嚴重不公，造成有錢人囤房、年人買不起房，根據財政部資料，110年度持有5房以上的9127人，這些有錢人稅繳的少，賺了錢又去囤房，年輕人當然買不起，更誇張的還有手持10戶以上的人數達到1659人，蔡英文總統難道不知道？台灣房價所得比一再創新高，低薪的年輕人怎麼可能買得起房子！

國民黨團書記長謝衣鳯指出，台灣民眾要不吃不喝9.61年才買得起房子，至於租金指數也是逐年攀升，今年4月已經來到史上最高的103.38，他要請問陳內閣居住正義到底在哪裡？社宅政策3支箭到底射到哪裡？

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謝衣鳯表示，2017年3月行政院核定社會住宅8年興辦計劃，宣稱要在2024年達成興建12萬戶社會住宅的目標，但現在已經到了2023年4月底，目前既有社會住宅數只有6263戶，新完成戶數1萬8427戶，總共只達成20%，他要請問陳內閣以及內政部長林右昌，為何社會住宅只興建了20%？

國民黨立委李德維則指出，民生物價激漲，行政院長陳建仁稱是受到國際物價上漲以及俄烏戰爭等因素影響，但台灣房價與人均GDP的比例已經達到46.1%，全世界只有英國比台灣高，可見台灣人負擔房價上漲非常辛苦。

李德維說，有關居住不正義的問題，民進黨主席賴清德卻對年輕人說，房價正在降，難道沒有感覺？林右昌批評年輕人對買房沒有規劃，過去民進黨開出的居住正義支票，顯然已經跳票，呼籲國人要睜大眼睛，2024年實現政黨輪替。

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