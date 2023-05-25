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    捷克使館贈環保藝術品 蕭美琴感謝對台支持

    捷克駐美大使館在眾議院議長艾達莫娃（右三）訪團見證下，致贈捷克藝術家作品「水晶杯」給我駐美代表處。左三為駐美代表蕭美琴。（圖擷取自蕭美琴臉書）

    捷克駐美大使館在眾議院議長艾達莫娃（右三）訪團見證下，致贈捷克藝術家作品「水晶杯」給我駐美代表處。左三為駐美代表蕭美琴。（圖擷取自蕭美琴臉書）

    2023/05/25 08:29

    〔中央社〕捷克駐美大使館贈送當地藝術家的環保藝術品給駐美代表處，3月才訪問台灣、目前正在華府訪問的捷克眾議院議長艾達莫娃特別到場見證。駐美代表蕭美琴感謝捷克對台灣的支持，讓台灣不會感到孤單。

    由捷克藝術家黎希特若維克斯（Veronika Richterovax）製作的「水晶杯」（Crystal Cup），昨天在雙橡園由捷克駐美大使館致贈給駐美代表處，艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）訪團也特別前往見證。

    蕭美琴歡迎艾達莫娃的到訪，以及捷克駐美大使館對台灣的大力支持，並感謝黎希特若維克斯慷慨贈與最新的環保藝術創作。這項作品展現台捷肩負全球責任，保護環境的意象，也有責任為更多人類問題提出創意解方。這項作品結合回收與藝術以彰顯台捷友誼，令人印象深刻。

    蕭美琴指出，艾達莫娃3月訪台，昨天也特別率領訪團參訪雙橡園，都是鼓舞台灣人民的展現，讓台灣人相信在維護台灣民主、支持台灣成為世界良善力量時，並不孤單。

    艾達莫娃致詞時，肯定這項作品展現人類對世界的責任，並提醒身處在人與人緊密連結的社會中，除了保護自然、關心氣候變遷議題的責任外，也身負捍衛自由、民主及人權的責任。捷克關注區域及台灣現況，她也再次表達捷克對台灣的強力堅定支持。

    曾經訪問台灣的捷克藝術家黎希特若維克斯，對台灣在因應氣候變遷的努力十分肯定。他在3月到美國布展時，聽捷克大使館介紹雙橡園展出的康木祥作品「台北101鋼纜重生」，以及台灣當代藝術展「自然重要」（Nature Matters）中原住民藝術家以漂流木創作呈現海洋生命力後，特別創意發想將回收塑膠瓶製成「水晶杯」。

    其後，並交由捷克駐美大使館贈予駐美代表處，以彰顯台捷共享價值及友好關係。這也是駐美代表處與捷克大使館拍攝「以廚會友」影片後，第2度在文化藝術領域交流合作。

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