捷克使館贈環保藝術品 蕭美琴感謝對台支持

〔中央社〕捷克駐美大使館贈送當地藝術家的環保藝術品給駐美代表處,3月才訪問台灣、目前正在華府訪問的捷克眾議院議長艾達莫娃特別到場見證。駐美代表蕭美琴感謝捷克對台灣的支持,讓台灣不會感到孤單。

由捷克藝術家黎希特若維克斯(Veronika Richterovax)製作的「水晶杯」(Crystal Cup),昨天在雙橡園由捷克駐美大使館致贈給駐美代表處,艾達莫娃(Marketa Pekarova Adamova)訪團也特別前往見證。

蕭美琴歡迎艾達莫娃的到訪,以及捷克駐美大使館對台灣的大力支持,並感謝黎希特若維克斯慷慨贈與最新的環保藝術創作。這項作品展現台捷肩負全球責任,保護環境的意象,也有責任為更多人類問題提出創意解方。這項作品結合回收與藝術以彰顯台捷友誼,令人印象深刻。

蕭美琴指出,艾達莫娃3月訪台,昨天也特別率領訪團參訪雙橡園,都是鼓舞台灣人民的展現,讓台灣人相信在維護台灣民主、支持台灣成為世界良善力量時,並不孤單。

艾達莫娃致詞時,肯定這項作品展現人類對世界的責任,並提醒身處在人與人緊密連結的社會中,除了保護自然、關心氣候變遷議題的責任外,也身負捍衛自由、民主及人權的責任。捷克關注區域及台灣現況,她也再次表達捷克對台灣的強力堅定支持。

曾經訪問台灣的捷克藝術家黎希特若維克斯,對台灣在因應氣候變遷的努力十分肯定。他在3月到美國布展時,聽捷克大使館介紹雙橡園展出的康木祥作品「台北101鋼纜重生」,以及台灣當代藝術展「自然重要」(Nature Matters)中原住民藝術家以漂流木創作呈現海洋生命力後,特別創意發想將回收塑膠瓶製成「水晶杯」。

其後,並交由捷克駐美大使館贈予駐美代表處,以彰顯台捷共享價值及友好關係。這也是駐美代表處與捷克大使館拍攝「以廚會友」影片後,第2度在文化藝術領域交流合作。

