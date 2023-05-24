新竹市立委開打！邱顯智獲時力提名 批現任鄭正鈐「沒聲音」

時代力量今（24）日提名現任不分區立委邱顯智（中）參選2024新竹市區域立委。（時代力量提供）

2023/05/24 12:49

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量搶攻2024年區域立委席次，今（24）日宣布提名現任不分區立委邱顯智參選新竹市區域立委。邱顯智細數近年在新竹市與立法院所做出的成果，並把砲火對準2016年同場競選的民進黨立委柯建銘及國民黨立委鄭正鈐，左打柯建銘護航執政黨，右批現任鄭正鈐對各項議題「幾乎看不到關心、也聽不到聲音」，強調自己會是新竹市民最好的選擇。

時代力量今日舉行「2024區域立委第一波提名」記者會，由時代力量黨主席暨提名小組召集人王婉諭及時代力量秘書長暨提名小組成員李兆立共同宣布，提名邱顯智代表時代力量參選2024新竹市區域立委。邱顯智曾代表時力參選2016年新竹市區域立委，在「三腳督」戰局裡斬獲36309票，得票率16.55%。

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王婉諭表示，2016年邱顯智「打破黑箱國會」的主張，促成了「國會直播」、「黨團協商直播」的重大改革，大幅提升了國會的透明度，讓人民可以直接參與、監督自己選出來的立法委員。

王婉諭提到，這三年半與邱顯智共事期間，見證他是推動交通改革、居住正義的第一名立委。無論區間測速爭議、道安記者會、維護機車行人路權、隔熱紙透光率納管等，邱顯智始終站在最前面。而邱也要求財政部公布囤房資料、推動平均地權條例排審、打破租屋黑市、積極推動持有稅改革、嚴懲造成重大公安事件的惡質建商，依然站在最前面。

邱顯智表示，2016年得到36000多名新竹鄉親支持，內心充滿感謝。這些年他協助處理多起案件，持續和新竹市建立許多深刻連結。包括2017年homebox普萊利工會罷工案，也協調改善超商物流車違停亂象、體檢會勘新竹市校園周邊通學步道等，把中央的資源帶到新竹，把校園周邊交通安全一個個做好。

邱顯智說，進到立法院以後，交通改革、居住正義一直是他關注的首要目標，一個安全的道路環境、一個穩定的居住空間，是每一個新竹市民、每一個台灣人民都需要的。

邱顯智也抨擊，2016年和他一同參選的柯建銘、鄭正鈐，面對許多福國利民的民生法案，多半選擇噤聲不語。民進黨的柯建銘總是站在護航執政黨的那一邊；而國民黨的鄭正鈐，三年來更鮮少看到他為相關提案站出來，勇敢為人民發聲。面對各項議題，幾乎看不到鄭的關心，也聽不到鄭的聲音。

邱顯智認為，面對像釀成竹北天坑的豐邑建設、台中中捷的興富發等建商，或者像撞死竹北社區保全，還關說警政署高層，分局長還陪同做筆錄的科技公司副董，許多政治人物一聲不吭，但他會選擇站出來，為他們奮戰。邱顯智強調，自己會是新竹市民最好的選擇。

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