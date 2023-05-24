接觸特定參選人影響其政見 國安局揭中共介入巴拉圭大選樣態

巴拉圭總統當選人貝尼亞日前透過推特回覆總統蔡英文祝福，強調將強化兩國兄弟情誼與合作關係。（圖取自貝尼亞推特）

2023/05/24 12:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委趙天麟近日於立法院質詢時關切中共介入巴拉圭大選情形，要求國安局羅列中共介選樣態，並適時對外揭露，以防範中共用類似手法影響我國總統大選。國安局以書面回覆指出，中共介選具體手法，有接觸特定參選人影響其競選政見，期在選戰中置入對中共有利的議題。

近年來，中共企圖拉攏台灣在拉美地區的邦交國，外界關注巴拉圭總統大選結果是否影響「台巴邦交」。5月1日，承諾同台灣保持外交關係的巴拉圭執政黨紅黨候選人培尼亞（Santiago Pena）勝出，傾向與北京建交的反對派候選人阿萊格雷（Efrain Alegre）落選，斷交危機警報終於解除。

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國安局回覆立委質詢的書面報告揭露，中共為鬆動巴拉圭與我邦誼，於2022年12月巴國各黨黨內初選結束後，即試圖介入今年4月30日舉行的巴國大選，具體手法包括利用中共在南美洲友邦接觸巴國在野黨參議員候選人，並透過在巴國媒體舉辦「中」巴關係研討會，向該國選民渲染「中」巴合作好處，圖謀在本次選舉操弄「中」巴建交議題。

國安局分析中共對巴拉圭介選態樣，包括接觸特定參選人影響其競選政見，期在選戰中置入對中共有利的議題，或運用當地華為等中企進行資助活動，改變選民投票意向，以及透由其他小眾媒體散布爭訊，包含在野黨可能勝選，選後或將立即與台灣斷交等，擴大認知作戰效果。

國安局強調，中共為影響我政府政策，推進統一政治目標，將在我2024年大選前採取介選措施，本局續與調查局、警政署等國安團隊密切合作，追蹤中共介選情勢，立案偵處，並適時對外揭露提醒國人警惕，防止中共侵蝕我民主成果。

中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

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