環評委員遴選開放推薦 候選人須同意「被直播」

現任環評委員將於7月31日任期屆滿，環保署將遴選下一屆專家學者委員，即日起至6月7日止公開接受各界推薦。（記者陳嘉怡攝）

2023/05/24 11:11

〔記者陳嘉怡／台北報導〕負責把關環評審查的現任環評委員將於7月31日任期屆滿，環保署將遴選下一屆專家學者委員，即日起至6月7日止公開接受各界推薦，被推薦人選除須具備專業領域成就外，還需要同意「被直播」。

環保署綜計處長劉宗勇表示，第15屆環評委員同樣須具備專業領域成就，即日起至6月7日止公開接受法人、機關、大專院校、學術研究機構、團體推薦。

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根據環保署「環境影響評估審查委員會組織規程」第4條規定，環評委員會置委員21人，主任委員、副主任委員為當然委員，機關代表共7人，其餘委員14人，由主任委員就具有環評相關學術專長及實務經驗的專家學者中聘兼。

劉宗勇表示，按規定環委一任2年，可連任1次，每次改選半數7人。受推薦的專家學者須具備環評相關學術專長及實務經驗，並符合下列資格之一：

一、從事環評相關項目之技師，滿8年以上者。

二、國內大專院校專任副教授（含）以上。

三、曾任登記立案環保公益團體負責人，滿3年以上者。

四、曾任各機關環評委員會委員，滿2年以上者。

五、曾任學術研究機構環評相關項目副研究員（含）以上。

六、其他經遴選委員會專案認定者。

劉宗勇提醒，由於現在環評審查會議採同步線上直播，被推薦者必須同意環評會議採線上直播；另外，被推薦者也須自我揭露參與的研究計畫，擔任環委後須主動迴避審查相關環評計畫，避免球員兼裁判。

外界關注的高鐵延伸宜蘭及屏東等案，仍在環評審查階段。劉宗勇表示，目前正在進行的環評案若在7月31日前未能審查完，將由新的環評委員會接手；環保署會先向新任委員說明相關規定及先前環評會議審查重點，讓環評審查順利接軌。

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