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    要求市長回議會遭藍營杯葛！ 卓冠廷：侯友宜「對全民負責」不含新北嗎

    新北市議會民進黨團23日發動甲級動員提議程變更，要求侯出席本月30日的專案報告說明市政如何維持。（記者許倬勛攝）

    新北市議會民進黨團23日發動甲級動員提議程變更，要求侯出席本月30日的專案報告說明市政如何維持。（記者許倬勛攝）

    2023/05/23 23:49

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市長侯友宜接受國民黨徵召出線角逐總統大位，外界批評他無心市政卻「佔著茅坑」，加上外傳侯市府有不少局處首長將辭職輔選，新北市議會民進黨團痛斥市政螺絲鬆脫，今（23日）更發動甲級動員提議程變更，要求侯出席本月30日的專案報告說明市政如何維持，沒想到國民黨議員竟退席杯葛。對此，民進黨團幹事長卓冠廷晚間跳出來質問侯友宜，「你說『對全民負責』是不含新北市嗎」？

    新北市議會民進黨團週二發動甲級動員提議程變更，要求侯友宜出席議會專案報告，親自說明他在落跑選總統又不辭職的情況下如何維持新北市政，不料在清點人數時，國民黨團竟紛紛退席杯葛。讓民進黨團相當不滿，痛批藍營先是護航同黨市長將總質詢提前，今又以退席杯葛市長進議會說明市政的提案，「屢創民主史醜陋惡例」！

    卓冠廷23日晚間透過臉書表示，這次綠營甲動，訴求有二，其一是在藍營嚴重放水下，5/1、5/15這2天市議會，全部都改成書面質詢，議長連敲槌宣布開會都沒有，已排定的議程卻沒開會，議會必須還來2天議程，要侯友宜回到議會接受總質詢；其二是侯友宜宣布參選總統至今，只跟國民黨員交代，不跟新北市民交代，但是到底要請假還請辭？何時開始請？哪些副市長及局處首長會同時大量離職加入競選團隊？市政會受到哪些影響？侯友宜一次都沒對新北民意說明過。

    卓冠廷指出，「今天民進黨幾乎全員出席、國民黨自己來開會的人不夠多，眼看表決會輸，就直接退席，試圖讓現場人數不足出席人數二分之一（32人）開會門檻，讓議會流會。民進黨團26位議員出席，加上在場數名無黨籍、國民黨籍議員，人數一定超過33人的開會門檻。但議會居然在清點人數不實的情況下，直接宣告人數不足流會。」

    最後他質問侯友宜，「你說『對全民負責』是不含新北市嗎？從國民黨議員護航、新北市議會議事不公，到新北市政府躲避監督，無所不用其極，一連三錯！還敢說要到立院做國情報告？」

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