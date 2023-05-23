嘉義市長黃敏惠上任近5個月 小內閣人事多事之秋

嘉義市政府社會處長黃毅晨傳有倦勤之意，不過他今天否認。（記者王善嬿攝）

2023/05/23 23:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠小內閣多事之秋，繼副市長陳淑慧上月離職，遺缺至今未補，又有多位局處長事件風波，其中原交通處長鄭君健因涉貪案改調參議，建設處長田長沛、智慧科技處長郭軒志被爆，與職務有關廠商出國同遊，近日也傳出社會處長黃毅晨倦勤，對於記者查證，黃今僅以訊息回覆「沒有喔，謝謝」，並未進一步說明。

黃敏惠去年底競選連任成功，邁入第四任市長任期，至今近5個月，小內閣人事風波一波未平一波又起，到市府輔佐黃3年8個月的副市長陳淑慧，上月16日離職至今，已逾一個月，遺缺仍未補。

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原交通處長鄭君健涉貪，檢方訊後十萬元交保，上月10日調任參議，市府前天宣布，交通處長遺缺將由高雄市政府交通局主任秘書許啟明接任，6月17日到任。

建設處長田長沛、智慧科技處長郭軒志日前遭議員爆料，與職務有關廠商同遊泰國，市府已將此案送政風處；田帶職爭取國民黨嘉市立委提名，也被議員質疑恐被外界誤解用行政資源選舉。

而文化局長盧怡君昨天下午出席活動因中暑昏倒送醫，昨晚出院，今出席議會定期會閉幕，她說，休息後身體已慢慢恢復。

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