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    新北消防表揚大會遭爆變調！ 藍營總統、立委參選人一字排開 成為造勢現場

    新北市政府今晚表揚消防、義消及資深義消楷模，頒獎後台上藍營總統參選人侯友宜、多名立委參選人及民代等助選大將齊聚，義消直覺是藍營造勢現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市政府今晚表揚消防、義消及資深義消楷模，頒獎後台上藍營總統參選人侯友宜、多名立委參選人及民代等助選大將齊聚，義消直覺是藍營造勢現場。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/05/23 22:16

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府今晚表揚年度消防、資深義消及楷模，243名義消楷模接受表揚，但有義消爆料，頒獎後包括國民黨籍總統參選人、新北市長侯友宜，新北市議長、義消總隊長蔣根煌，代表國民黨的四位立委參選人一字排開，讓台下不少義消誤認、質疑，彷彿是藍營造勢現場，讓大會為之失焦。

    新北市政府今晚表揚消防、資深義消及楷模，包括立法委員吳琪銘（兼任新北義消第五大隊長）服務年資超過30年，也與服務35年的義消總隊副總幹事高貴元、義消第三大隊助理幹事葉啟雄、義消三鶯中隊助理幹事卓進興、義消第六大隊助理幹事李林益及年資超過40年的義消總隊幹事賴正發等資深義消幹部，同場接受表揚。

    新北消防局同時也邀請藝人李燕擔任年度消防大使，感謝她時常關心消防人員，多次捐款及捐贈物資給消防隊，獲邀成為新莊義消顧問，未來將與消防局合作，製拍一系列消防宣導影片及文宣，提升民眾居家火災防範、CPR救護宣導。

    但有義消爆料，原本溫馨的表揚消防、義消資深人員及楷模在頒獎結束後，卻變了調，台上除了頒獎的侯友宜、義消總隊長蔣根煌，還湧上代表國民黨參選板橋及土樹三鶯區四區的林國春、葉元之、林金結及洪佳君等4人，還有10餘位各區市議員等助選大將，把原本是主角的消防、義消楷模、幹部，消防局長李清安、代言人李燕等人，都擠到舞台邊，儼然成為藍營造勢大會；現場雖有民進黨籍立委吳琪銘接受表揚，及幾名民進黨市議員到場致意，但看見藍營為主的場合，也不願上台助勢，逐一向義消團體們敬酒、致意後便離開續趕其他行程。

    新北市消防局回應，該活動原本就由市長侯友宜頒獎，邀請的民意代表，都是新北市議員或兼任義消幹部，也感謝他們長期支持市政府防災及消防政策，否認所謂造勢一說。

    立法委員吳琪銘兼任新北義消第五大隊長，義消年資超過30年，市長侯友宜表揚感謝他長年無私奉獻公益。（記者吳仁捷翻攝）

    立法委員吳琪銘兼任新北義消第五大隊長，義消年資超過30年，市長侯友宜表揚感謝他長年無私奉獻公益。（記者吳仁捷翻攝）

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