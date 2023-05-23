到嘉義縣參拜媽祖 柯文哲盼成為世代和諧代言人

民眾黨主席柯文哲（左二）到嘉義縣朴子配天宮，由配天宮董事長蔡承宗（左一）陪同參拜。（記者林宜樟攝）

2023/05/23 18:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民眾黨主席柯文哲今天到嘉義縣市進行參訪活動，公開行程直搗國民黨總統參選人侯友宜的老家嘉義縣朴子市，到朴子配天宮參拜媽祖；柯文哲說，希望能做世代和諧的代言人，台灣面臨少子化、高齡化已成定局，人口結構難以改變，希望自己是世代和諧的橋梁。

柯文哲今天到義竹鄉、布袋鎮、朴子市、東石鄉參拜，並拜訪多間企業，他到配天宮參拜，由董事長蔡承宗陪同向媽祖上香，蔡承宗介紹配天宮知名的求子求花，還有「不動天后」的由來。朴子市是侯友宜家鄉，媒體詢問柯文哲是否是來拔樁，柯文哲回應，這樣的話沒有意義，台灣是一體的，難道侯友宜就不能到新竹城隍廟拜拜嗎？

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柯文哲受訪時被詢問藍白合議題，他說，合作是價值理念的討論，而不是權位分配，政治有世俗的一面，也有理想的一面，民眾黨有政策主張，而國民黨不曉得的政策主張是什麼，如果兩黨的政策主張完全不相合，怎麼合作，如對核能的看法，對廢考、監兩院的看法，對美、對中政策的概念、年金改革的看法，都沒討論，講藍白合怎麼成功？

媒體詢問柯文哲有關與鴻海創辦人郭台銘的合作，柯文哲說，他這幾天下南部，剛好與郭台銘錯過，有時間再去拜訪；有關未來總統大選可能有棄保效應，柯文哲說，在台灣的選舉，藍綠對決的標準操作方式是棄保，那民眾黨要說服國民，相信台灣要帶來新政治，而不是在藍綠泥沼打轉。

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