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    鄭宇恩怒批「收割別人政績」 洪孟楷：沒說過是自己功勞

    民進黨新北市議員鄭宇恩發文批評，國民黨立委洪孟凱的政績問政撲克牌，「收割當政績」。洪孟楷服務處表示，沒有說是自己的功勞，有爭取就是事實。 （翻攝自新北市議員鄭宇恩臉書）

    民進黨新北市議員鄭宇恩發文批評，國民黨立委洪孟凱的政績問政撲克牌，「收割當政績」。洪孟楷服務處表示，沒有說是自己的功勞，有爭取就是事實。 （翻攝自新北市議員鄭宇恩臉書）

    2023/05/23 15:55

    〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨立法委員洪孟楷日前推出「政績問政撲克牌」，批評民進黨「連民代也不會當」，民進黨新北市議員鄭宇恩今日抨擊洪孟楷，指新北市大崁國民小學、新北市立忠山實驗小學以及新北市立淡水國中3校的操場跑道更新，均為立委羅致政協助的結果，直批洪「收割當政績」。對此，洪孟楷服務處表示，沒有說是自己的功勞，有爭取就是事實。

    鄭宇恩今天在臉書貼文表示，洪孟楷委員的政績撲克牌上出現「大崁國小操場跑道更新」的政績，是她追著教育局跟中央追了至少3年才有的結果，還有忠山國小、淡水國中的跑道，也是她從會勘一路爭取到完成，以上3案都是拜託立委羅致政協助。

    鄭宇恩續稱，地方建設需要不分藍綠齊心協力沒有錯，像是前陣子她就和洪孟楷團隊共同前往三芝國中籃球場會勘，這種共同關心、分頭努力的，她也不會有二話。

    鄭宇恩強調，「唯獨許多是過程中漠不關心，選舉就一聲不吭的被收割，也沒有感謝中央，反到還一直罵，宇恩真的看不下去！今天特此說明，以正視聽！」

    洪孟楷服務處：一直爭論沒有意義

    針對鄭宇恩指控「收割當政績」，洪孟楷服務處指出，鄭宇恩議員如果沒有政黨之分，其實可以就找選區的立委委員來一起會勘就好，委員也絕對有為選區的學校跟教育部爭取，這個也是真的，教育部不會只賣羅委員的面子，而不賣洪委員的面子。

    洪孟楷服務處表示，但是一直爭論這些，其實真的很沒有意義，難道教育部會站出來說「會給這所學校補助，是看到羅委員而不是洪委員的面子，委員有爭取就是事實」。

    洪孟楷服務處說，過去委員也有會勘，也有找過教育部來談過，要怎麼說「只有誰爭取誰沒有爭取呢？」委員沒有說過是自己的功勞，也相信任何補助都是中央地方要一起努力，「但是有爭取，就是事實」。

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