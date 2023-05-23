WHA首日8國挺台金句連發 中國老調答辯遭美打臉

世衛大會（WHA）大會發言第一日，就有日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等8國為台灣發聲，圖為法國衛生暨預防部長布勞恩（François Braum）。（翻攝自WHO會議直播）

2023/05/23 14:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）大會發言第一日，就有日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等8國為台灣發聲，讚揚台灣是良好榜樣、強調共同合作的重要等等；並有4友邦在二對二辯論程序中支持台灣參與。中國在22日會議結束前行使答辯權，批評聲援台灣的國家是在炒作、違反「一中原則」；美國隨即行使答辯權駁斥中國，重申世衛（WHO）理應接納台灣。

我國友邦貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島等4國，在WHA閉門總務委員會與大會以「二對二辯論」，為台灣參與提案與中國、古巴和巴基斯坦辯論。外交部國組司副司長李冠德轉述，友邦在閉門委員會中嚴正駁斥中國扭曲聯大決議；貝里斯衛生部長伯納（Kevin Bernard）表示，聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議僅處理中國代表權問題。毫無疑問，只有台灣政府有權為台灣2350萬人民健康福祉負責，排除台灣不公不義，且對全球健康造成嚴重威脅。

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大會進入各國發言階段，22日亦有多國在有限的發言時間裡聲援台灣。

日本厚生勞動大臣政務官本田顕子說：「在應對傳染病控制等全球衛生議題時，應借鑒例如在公共衛生方面取得成功之地區，例如台灣的良好榜樣。為防止傳染病蔓延全球，因遺漏特定區域而造成地理真空。」

捷克衛生部立法和法律事務副部長波利察爾（Radek Policar）說：「捷克重申各國應尊重平等原則，且所有人必須和衷共濟，因此捷克全力支持台灣以觀察員身分參與世衛大會。」

英國衛生部副大臣奎因斯（Will Quince）說：「我們相信WHO能更加強大，但我們從各地汲取專業知識的能力仍至關重要。基於此等精神，台灣應被允許成為WHA觀察員，並獲有意義參與所有相關技術會議的機會。」

澳洲衛生部首席醫療官凱利（Paul Kelly）說：「正當全球邁向COVID-19的下個階段，澳洲刻採取行動確保我們為未來做好準備。澳方認知到，與包括台灣在內之所有夥伴共同合作之重要性，以有效應對全球衛生安全之隱憂。」

瓜地馬拉衛生部次長孟杜華（Edwin Eduardo Montúfar Velarde）說：「以瓜國政府及總統賈麥岱之名，感謝中華民國（台灣）政府等合作夥伴對瓜國持續支持。台瓜雙邊友好合作，對瓜國人民健康裨益至鉅，瓜國珍視台灣、世界衛生組織及泛美衛生組織為重要夥伴，感謝上述機構的持續支持。」

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）說：「全球有著共同健康問題，須仰賴共同之解決方案，下個潛在疫情、氣候變遷均迫在眉睫，我們過去曾為追求遠大目標而合作並成功遏止威脅，未來當再次攜手，並集結所有可發揮功能之建設性利益相關者。美國持續並強烈支持台灣有意義參與世衛大會，以及更廣泛參與世衛組織相關工作。」

法國衛生暨預防部長布勞恩（François Braum）說：「我們支持為改善預算治理、對抗騷擾或緊急應變之所有改革，此亦有賴透過在新的全球衛生架構中扮演重要角色之新工具，例如馬克宏總統與譚德塞博士均甚為重視的世界衛生組織學院。當然，這必需是整體國際社會均從中受益。我要重申法國支持台灣參與世衛大會的工作。」

加拿大心理健康及成癮症部部長兼衛生部副部長蓓內特（Carolyn Bennett）說：「加拿大支持修訂國際衛生條例並建構國際流行病之工具，這意味著建立一個所有人均可納入並有意義參與之全球衛生社群實至關重要，此即加拿大呼籲應將台灣以觀察員身分納入世衛大會之原因。」

在各國接力挺台的強大聲勢下，中國在22日會議結束前行使答辯權，批評為我國聲援的國家違反聯合國相關決議及「一個中國原則」。美國國務院國際組織局資深衛生顧問芭芭拉‧德羅莎–珠昂（Barbara De Rosa-Joynt）立即相應行使答辯權駁斥中國，力挺台灣是對抗疫情的成功範例，理應被WHO所接納，並重申美國堅定支持台灣有意義參與WHO等國際組織的長期一貫政策。

世衛大會（WHA）大會發言第一日，就有日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等8國為台灣發聲，圖為加拿大心理健康及成癮症部部長兼衛生部副部長蓓內特（Carolyn Bennett）。（翻攝自WHO會議直播）

世衛大會（WHA）大會發言第一日，就有日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等8國為台灣發聲，圖為瓜地馬拉衛生部次長孟杜華（Edwin Eduardo Montúfar Velarde）。（翻攝自WHO會議直播）

世衛大會（WHA）大會發言第一日，就有日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等8國為台灣發聲，圖為澳洲衛生部首席醫療官凱利（Paul Kelly）。（翻攝自WHO會議直播）

世衛大會（WHA）大會發言第一日，就有日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等8國為台灣發聲，圖為英國衛生部副大臣奎因斯（Will Quince）。（翻攝自WHO會議直播）

世衛大會（WHA）大會發言第一日，就有日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等8國為台灣發聲，圖為捷克衛生部立法和法律事務副部長波利察爾（Radek Policar）。（翻攝自WHO會議直播）

世衛大會（WHA）大會發言第一日，就有日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等8國為台灣發聲，圖為日本厚生勞動大臣政務官本田顕子。（翻攝自WHO會議直播）

世衛大會（WHA）大會發言第一日，就有日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等8國為台灣發聲，圖為美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）。（翻攝自WHO會議直播）

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