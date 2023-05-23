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    詐騙集團7年詐取288億元 立院國民黨團批台灣成詐騙王國

    國民黨團首席副書記長林思銘（中）、立委李德維（右）、游毓蘭（左）23日舉行「蔡政府執政7年！詐騙橫行！抓小放大?高官包庇? 人民荷包誰顧?」記者會。（記者劉信德攝）

    國民黨團首席副書記長林思銘（中）、立委李德維（右）、游毓蘭（左）23日舉行「蔡政府執政7年！詐騙橫行！抓小放大?高官包庇? 人民荷包誰顧?」記者會。（記者劉信德攝）

    2023/05/23 14:51

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今天舉行記者會表示，蔡英文總統執政7年，詐騙集團也在台灣橫行7年，每年詐騙受害人數、遭詐騙金額節節攀升，國人7年遭詐騙金額高達288億元，難怪台灣成為詐騙王國，更是蔡政府7年執政下的「亮眼成績」。

    國民黨團首席副書記長林思銘表示，面對日益猖獗的詐騙案件，造成民眾財產重大損失，蔡政府在2016年成立跨部會打詐中心、2022年成立跨部會打詐國家隊，今年又成立打詐專責辦公室，為什麼同樣功能的單位，要成立這麼多次，很明顯的，就是因為蔡英文政府無力解決詐騙集團在台灣橫行的問題。

    林思銘說，民進黨政府每天喊「打詐」，詐騙集團仍然毫無忌憚，是不是因為黨內有人接受好處、專門包庇不法，所謂上樑不正下樑歪，現在又爆出民進黨的高官、民代與詐團首腦共同餐敘，使民眾誤以為詐團是合法業者，民進黨難道不用負責嗎？

    國民黨立委游毓蘭指出，刑案中每4件就有1件是詐騙案件，立法院不斷地修法提高詐騙案件刑責，但是在司法實務上的判決，有3分之2的詐騙犯不用坐牢。當年輕人看到詐騙集團犯罪所得高達上億元，可以開超跑、住豪宅，難道不會心動？本小利多，去做就對了！

    游毓蘭說，政府除了打詐無能，綠營權貴更坐視詐騙集團坐大，甚至甘願為詐騙集團所用。以im.B借貸平台為例，為何立委會與詐騙集團的關係如此之好，好到連服務處與用車都是由詐騙集團提供，到底政府是在打詐，還是與詐騙集團合作來詐騙全民？

    國民黨立委李德維表示，台灣詐騙橫行，民進黨既然全面執政，就該全面負責。目前P2P金融管理單位，在世界先進國家包括英國、美國、澳洲、日本、韓國，都有設立相關權責主管機關，反觀民進黨政府對於P2P金融管理、P2P借貸平台管理卻是付之闕如，包括金管會、數發部、法務部、經濟部，都甩鍋不管，國人根本無法接受。

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