宜蘭「貨車女孩」蔡惠玉拜會民進黨團 爭取徵召參選立委

有「貨車女孩」之稱的陳定南教育基金會董事蔡惠玉，今拜訪宜蘭縣議會民進黨團，表態爭取民進黨徵召參選宜蘭立委。（記者蔡昀容攝）

2023/05/23 14:08

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕民進黨宜蘭立委陳歐珀退選，黨內表態參選者眾，陳定南教育基金會董事、無黨籍旅英企業楷模、「貨車女孩」蔡惠玉，也爭取民進黨徵召參選，她今赴黨團拜會，議員陳文昌表示，只要「身家清白」且「選得上，做得好」都歡迎，但決定權在中央黨部，盼中央盡快決定人選。

蔡惠玉表示，宜蘭政治需要新的活力，盼透過參政，為下一代及宜蘭政治環境帶來改變，積極幫助民進黨拿下宜蘭這一席，也希望讓民進黨總統候選人賴清德，在宜蘭開拓不一樣的票源。她今赴宜蘭縣議會拜訪民進黨團，在場議員包含陳文昌、林麗、呂惠卿、林佩螢、林詩穎、謝正信等。

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「如果徵召我的話，我願意為宜蘭打拚。」拜訪結束後，蔡惠玉受訪表示，她一直很關心宜蘭的政治，也持續支持和執行宜蘭各方面的公益活動；宜蘭目前的情況，大家也都知道，縣民也有一些期待，她希望能對宜蘭有所貢獻，帶來一個新氣象。

蔡惠玉表示，今拜訪長期為宜蘭打拚的前輩，前輩很大氣，大方接受她的拜會，並回覆她，徵召由黨中央決定，如果是黨中央推薦及決定的人選，地方都會支持。

陳文昌說明，蔡惠玉禮貌性拜訪黨團，希望能代表民進黨徵召參選立委，而他認為，只要「身家清白」且「選得上，做得好」，都表示歡迎，希望中央黨部盡快做決定，大家一起努力。

52歲蔡惠玉，出身宜蘭蘇澳，父親是貨車司機，小時候是爸爸的隨車小妹，22歲赴英國求學後創業，2018年被英國國會評鑑為「全國科技企業最佳典範」，本屆立委選舉曾表態參選，以無黨籍挑戰陳歐珀，後來自稱準備不足，停止參選。

陳定南基金會董事長林光義透過新聞稿表示，這次陳歐珀退選，基金會決定推薦蔡惠玉參選，民進黨高層對蔡的印象深刻，被徵召不無可能，希望能整合民進黨力量，代表進步勢力挑戰國民黨，也只有她可以站出來與國民黨黃琤婷一戰，黃出生蘇澳，蔡在蘇澳深耕20年作公益，黃跟蔡戶籍也是在羅東，蔡過去積極參與地方社團及投入公益，是目前台面上最好選擇。

林光義說，蔡惠玉過去在英國做生意，仍不斷回饋宜蘭，持續捐助母校蘇澳文化國中、陳定南紀念館，為這塊土地付出許久，這些實際行動都是有力證明；這些年來，蔡惠玉以宜蘭人精神，在海外打拚，創業有成，成為第一個獲英國國會「企業最佳典範」肯定的台灣女性，並在世界各地做了許多國民外交，在英國第二大城曼徹斯特成立台灣同鄉會，舉辦曼城台灣日，身體力行地將台灣推向國際，是宜蘭人的榮耀和珍貴資產，宜蘭政治需要新活水，蔡惠玉是最佳人選。

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