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    首頁　>　政治

    總統赴立院國情報告違憲？ 幕僚還原賴清德原句籲勿抹黑

    立法院民眾黨團批評民進黨總統參選人賴清德稱總統赴立法院國情報告後被要求備詢是「有違憲政體制」。賴清德競選辦公室發言人郭雅慧今還原賴清德說法，強調這是台灣憲政體制，權力相互平衡至關重要，呼籲不要拿政治制度當選舉話題抹黑攻擊。（記者廖振輝攝）

    立法院民眾黨團批評民進黨總統參選人賴清德稱總統赴立法院國情報告後被要求備詢是「有違憲政體制」。賴清德競選辦公室發言人郭雅慧今還原賴清德說法，強調這是台灣憲政體制，權力相互平衡至關重要，呼籲不要拿政治制度當選舉話題抹黑攻擊。（記者廖振輝攝）

    2023/05/23 13:31

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨參選人暨副總統賴清德日前提及總統到立院備詢違反憲政制度，說法卻被扭曲成「總統至立院進行國情報告報告違憲」。賴清德競選辦公室發言人郭雅慧今還原賴清德說法，強調這是台灣憲政體制，權力相互平衡至關重要，呼籲不要拿政治制度當選舉話題抹黑攻擊。

    郭雅慧指出，近日各政黨總統候選人都提到當選總統後要到立法院報告，賴清德日前回應說，他十分願意到立法院做國情報告，當下也解釋，現行狀況下無法成行，是因為到立院報告後，立委會要求總統「接受質詢」，這並不符合台灣的憲政體制。

    郭雅慧說，賴清德的說法被扭曲成「不願意到立法院報告」、「不敢接受民意的檢驗」、「不懂憲法」，但賴的原話是：「不管是侯市長或是柯市長都沒有國會的經驗，不管是國民黨執政或是民進黨執政，總統都願意到立法院做國情報告。為什麼一直都沒辦法成行，是因為在野黨，不管是國民黨執政的在野民進黨，或是民進黨執政的在野國民黨，立法院黨團都要求總統來到立法院做國情諮詢之後，必須要向行政院院長一樣的接受立法院質詢，這樣的做法有違目前的憲政制度。」

    郭雅慧指出，總統是否要到立法院做「國情報告」？經過立法院同意後，當然要，但是總統到立院做國情報告後，若要繼續接受立委「質詢」，並不符合憲政體制。

    郭雅慧說明，《憲法》中行政院是最高行政機關，行政院長由總統指派，對立法院負責；總統則是選舉產生，直接對全體人民負責。總統、立法院各有民意基礎，憲法賦予的權力相互制衡，「這是台灣憲政體制，權力相互平衡至關重要，不認同政治制度被拿來當選舉話題抹黑攻擊。」

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