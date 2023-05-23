縣府秘書長兼任5個月 副議長陳漢鍾：有沒有要給宜蘭人做？

宜蘭縣議會副議長陳漢鍾。（記者蔡昀容攝）

2023/05/23 13:21

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙第二任期，從新北借將3人任局處長，原秘書長林茂盛升任副縣長，並兼任秘書長至今5個月。無黨籍副議長陳漢鍾質詢，林茂盛何時不再兼任？秘書長有沒有要給宜蘭人做？民進黨議員陳文昌質疑，林茂盛一人兼多職，縣務真能做好嗎？縣長林姿妙表示，會盡快辦理。

縣議會今縣長總質詢，副議長陳漢鍾說，林姿妙第二任期以來幾波人事升遷案（指從新北市借將），縣府的解釋非常妙，稱「秉持用人唯才、尊重專業的態度」，但正確來講，就是「縣府不是不內升，而是現有府內員工，沒有人是人才，也沒有人是專業」，關鍵人就是林茂盛。林茂盛回應，他來宜蘭將近4年半，跟相關局處長一起共事，都非常優秀。

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陳漢鍾表示，林茂盛之前擔任秘書長4年，難道無法培養出升局處長的人才？林姿妙也知道，府內副局處長升局處長的話，科長、科員、辦事員等，也能獲升遷空間，影響至少5人，新上任的局處長，卻都從新北市過來的，直球問林茂盛「何時不再兼秘書長？」、「有沒有要給宜蘭人做？」

林茂盛回應，擔任4年秘書長，負責整個縣府團隊的溝通協調，讓縣長政策得以落實，整體來說是為了服務宜蘭縣民，至於秘書長一職，還在相關徵詢跟尋覓，他尊重縣長的決定。

會後，民進黨議員陳文昌質疑林茂盛不只是副縣長，代理秘書長之餘，還兼縣長的工作，所有重要會議都是林茂盛主持，這樣真的能把縣務做好嗎？

對於外界疑慮，林姿妙表示，「我們適才適用，會盡快辦理（任秘書長）。」（14:33更新）

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