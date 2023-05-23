為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    縣府秘書長兼任5個月 副議長陳漢鍾：有沒有要給宜蘭人做？

    宜蘭縣議會副議長陳漢鍾。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣議會副議長陳漢鍾。（記者蔡昀容攝）

    2023/05/23 13:21

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙第二任期，從新北借將3人任局處長，原秘書長林茂盛升任副縣長，並兼任秘書長至今5個月。無黨籍副議長陳漢鍾質詢，林茂盛何時不再兼任？秘書長有沒有要給宜蘭人做？民進黨議員陳文昌質疑，林茂盛一人兼多職，縣務真能做好嗎？縣長林姿妙表示，會盡快辦理。

    縣議會今縣長總質詢，副議長陳漢鍾說，林姿妙第二任期以來幾波人事升遷案（指從新北市借將），縣府的解釋非常妙，稱「秉持用人唯才、尊重專業的態度」，但正確來講，就是「縣府不是不內升，而是現有府內員工，沒有人是人才，也沒有人是專業」，關鍵人就是林茂盛。林茂盛回應，他來宜蘭將近4年半，跟相關局處長一起共事，都非常優秀。

    陳漢鍾表示，林茂盛之前擔任秘書長4年，難道無法培養出升局處長的人才？林姿妙也知道，府內副局處長升局處長的話，科長、科員、辦事員等，也能獲升遷空間，影響至少5人，新上任的局處長，卻都從新北市過來的，直球問林茂盛「何時不再兼秘書長？」、「有沒有要給宜蘭人做？」

    林茂盛回應，擔任4年秘書長，負責整個縣府團隊的溝通協調，讓縣長政策得以落實，整體來說是為了服務宜蘭縣民，至於秘書長一職，還在相關徵詢跟尋覓，他尊重縣長的決定。

    會後，民進黨議員陳文昌質疑林茂盛不只是副縣長，代理秘書長之餘，還兼縣長的工作，所有重要會議都是林茂盛主持，這樣真的能把縣務做好嗎？

    對於外界疑慮，林姿妙表示，「我們適才適用，會盡快辦理（任秘書長）。」（14:33更新）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜蘭副縣長異動 秘書長林茂盛陞任
    2022/12/24 12:05

    宜蘭副縣長異動 秘書長林茂盛陞任
    宜縣府秘書長林茂盛現身地檢署 檢︰配合釐清案情非被告
    2022/02/22 18:08

    宜縣府秘書長林茂盛現身地檢署 檢︰配合釐清案情非被告

    北士科「國泰雍萃」買氣熱 實價登錄認證
    宜縣府秘書長司機撞死人 死者家屬求償600萬雙方談不攏
    2021/07/23 17:03

    宜縣府秘書長司機撞死人 死者家屬求償600萬雙方談不攏
    林姿妙擬將濱海公路與東西向高架化 環團批毀山水無極限
    2019/05/24 12:10

    林姿妙擬將濱海公路與東西向高架化 環團批毀山水無極限

    慶祝小戴奪冠！中華電信加碼造林計畫
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播