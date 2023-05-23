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    退回兩蔣銅像處置報告 時力黨團：國防部仍未進行說明

    憲兵指揮部大門口，有一座蔣介石銅像，民眾在林森北路上清楚可見。（資料照）

    憲兵指揮部大門口，有一座蔣介石銅像，民眾在林森北路上清楚可見。（資料照）

    2023/05/23 13:11

    〔記者吳書緯／台北報導〕立法院去年審理國軍營舍改建基金時，凍結部分行政管理預算，要求國防部對營區蔣介石、蔣經國遺像、銅像的處置，提出書面報告後始得動支；國防部提出報告指，兩蔣是國軍建軍發展重要歷程的一部分，與國軍有密不可分的淵源。立院時力黨團3月初在立法院院會將此報告退回程序委員會，形同預算仍無法解凍。時力黨團指出，國防部尚未進行說明。

    立法院去年審理去年度「中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」時，針對國防部主管國軍營舍及設施改建基金做出決議，在國軍營舍及設施改建基金項下「一般行政管理計畫」所編列3億4045萬1千元的預算，凍結150萬元，待國防部針對國軍營舍及設施改建基金涉及之營區內，其遺像及銅像數目並說明多元處置手法，向立法院國防委員會提出書面報告後，始得動支。

    國防部於去年底對立法院提出「國防部轄管兩蔣塑（遺）像多元處置方式」書面報告，指出目前國防部轄管兩蔣塑像、遺像共計185座，已存於室內空間109座，並強調兩蔣是國軍建軍發展重要歷程的一部分，與國軍有密不可分的淵源，基於尊重歷史與飲水思源的立場，將透過多元管道，教育官兵國軍光榮歷史與堅定愛國信念。

    立法院院會3月10日將「國防部轄管兩蔣塑（遺）像多元處置方式」書面報告排入報告事項，不過立法院時代力量黨團提議退回程序委員會重新提出，在場朝野立委無異議。據了解，國防部目前並未提出新的書面報告，形同相關營改預算仍無法解凍。

    對此，國防部回應，國防部對兩蔣塑（遺）像處置，依多元處置原則，以符合法規並尊重建軍歷史，將持續和立院溝通說明，期獲得諒解。

    時力黨團今指出，單純進行空間移置，兩蔣「進房吹冷氣」並不符合促轉條例「移除」之規範精神，所以退回。另外無論軍校或是部隊單位，常見做法將威權塑像移入「校史室」、「隊史室」等具有敘事脈絡的公共空間，這些做法仍不足，黨團認為避免重蹈過去黨國史觀下對威權統治者之單一歷史詮釋，應該強化並增加該空間有關轉型正義的論述，才是真正的空間解嚴。

    此外，時力黨團表示，「目前國防部並未針對該案至時代力量黨團說明」。

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