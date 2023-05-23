WHO聽從中國指令拒台媒於門外 外交部譴責中國惡行

第76屆世衛大會21日登場，外交部在瑞士日內瓦街頭設置「Taiwan Can Help」大型看板。（取自外交部臉書）

2023/05/23 12:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣媒體中央社駐歐記者申請採訪WHA遭拒於門外，外交部今天對此表達強烈不滿。外交部痛批中國政府在背後施壓，口說照顧台灣民眾，卻幹盡傷害台灣人民的惡行，外交部予以強烈譴責。

世衛大會（WHA）正在聯合國日內瓦分部召開中。中央社駐歐記者日前申請今年WHA採訪許可，因國籍選單無「中華民國」或「台灣」，因此以「泰國」申請，在備註欄中清楚寫明記者來自「台灣（中華民國）」，之後收到許可通知並獲得批准。但中央社記者22日上午前往領取採訪證時卻遭拒絕。

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聯合國工作人員表示，幾天前收到中國施壓不得放行，「我們收到來自中國的壓力，中華人民共和國告訴我們需要看到中國護照，或者台灣護照加上台胞證也可放行」。

外交部今天發布新聞稿譴責施壓的中國政府。外交部說，聯合國長期拒絕我國媒體記者進入聯合國場域，採訪報導聯合國相關會議與活動，明顯違反聯合國憲章所揭櫫的普世價值及公平正義原則，以及「世界人權宣言」所保障「人人有權享有主張和發表意見的自由，且透過任何媒介、不受國界所限」的基本人權。

外交部批評，聯合國日內瓦分部這次在中國蠻橫施壓下，未能秉公行事，拒絕我國媒體入場採訪WHA，外交部對此表達強烈不滿。而對於在背後施壓的中國政府，口說照顧台灣民眾，卻幹盡傷害台灣人民的惡行，外交部予以強烈譴責。

外交部再次嚴正呼籲聯合國，應正視我國籍媒體入場採訪聯合國會議與活動的基本權利，勿自失立場，而屈從特定國家的無理政治施壓，應盡速改弦更張，改善對我國媒體的歧視性待遇。

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