旗山違法豪宅拆除遭批拆半套 高市地政局：5/27若沒拆5/29會強拆

針對旗山違法豪宅遲未拆完，高市地政局長陳冠福答詢時指出，5/27若沒拆、5/29會強拆。（記者王榮祥翻攝）

2023/05/23 12:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣民眾黨立委陳琬惠點名3綠營人士、在高雄旗山農地蓋違法豪宅，承諾自拆卻只拆半套!高市地政局長陳冠福今在議會指出，限期5/27拆除，如果沒拆、5/29會強拆。

台灣民眾黨立委陳琬惠4月初陸續指控台鹽前董事長陳啟昱、涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地蓋豪宅，當晚陳啟昱宣布退出民進黨，不再參與政治，並允諾2週到3週自行拆除。

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陳琬惠後續再踢爆民進黨全國黨代表李壯展、高市府市政顧問林鶴堯也在旗山蓋違法房舍，兩人事後主動聯繫高市農業局，允諾2週內自行拆除違規部分。

陳琬惠追蹤3案，透露1個多月過去，陳啟昱家只拆大門及右側建物，李壯展豪宅雖有工人持續拆，但只拆完大門，林鶴堯只拆了屋頂，呼籲高雄市府、檢調單位、財政部國有財產署，應比照偵辦國民黨前立委顏寬恒案規格，立即調查。

高市議員白喬茵今在議會質詢緊盯此案，質疑是否拆違建會讓官員位置不保?怎會1個多月後只拆半套?

地政局長陳冠福說明，當時各戶自己寫申請書、承諾3週內拆除，後來因郊區缺工缺料、雇工有問題，有申請延期，但仍持續拆除中，市府則限期5/27要拆除，目前時間還沒到，如果當日沒差，5/29會強拆。

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