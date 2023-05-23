打造「友善生育」職場 私校師育嬰留停 年資可以照算了！

圖為嬰兒。示意圖（資料照）

2023/05/23 10:52

〔記者楊丞彧／台北報導〕立法院院會今（23日）三讀通過「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」條文修正案。其中，為打造「友善生育」職場，保障私立學校教師育嬰留職停薪年資採計之權益，民進黨立委賴品妤等提案增訂第8條條文，讓私校師可自行選擇全額繳納退撫儲金，使留停期間年資可被採計。賴品妤表示，養兒育女的困境不會因公私立學校的教職員而有所差別，她非常開心今天能在私校工作權、性別平權與生育友善工程上，又前進了一小步。

有鑒於現行法令針對任職於私立學校之教師，其依法辦理育嬰留職停薪年資，未能如同公立學校教職員退休資遣撫卹條例之規範相符，有失法制平等原則。為使育嬰留職停薪年資採計之法制保障兼顧服務於公、私立學校之教師，賴品妤等朝野立委提出修法，增訂「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」第8條第14項。

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根據三讀通過條文，私立學校教職員依法令辦理育嬰留職停薪期間，得選擇全額負擔並繼續依本條例規定撥繳退撫儲金之費用，併計育嬰留職停薪年資。其應撥繳之退撫儲金費用，得遞延三年撥繳。

另針對上述規定之追溯條款，原擬增訂第8條第15項部分。教育部於立法院教育及文化委員會審查時表示，審酌現行公立學校教職員退休資遣撫卹條例並無追溯規定，且過去曾辦理育嬰留停之已離退者已無補繳併計年資之機會，基於衡平考量，建議不予增訂。對此，賴品妤、江永昌等立委改提附帶決議，要求教育部對此研擬適當之可行措施，適度保障其相關權益，今天也在立法院會通過。

賴品妤在三讀後發言表示，現行法律針對任職於私校的教職員，在他們依法辦理育嬰留職停薪時，無法如公立學校教職員一般給予繳付退撫儲金與累計年資之保障。事實上，養兒育女所面對的困難，並不會因在私立或公立學校任職而有所差別。因此，在法制面對待公私立教師，相關育兒保障不應有所區別。

賴品妤指出，這樣的區別，一來造成私校教職員工作權益損失；二來在實務上，因為申請育嬰留停的多數仍是女性，讓她們可能得在兼顧工作與家庭時，被迫無法累計年資，影響職涯發展，甚至放棄工作，衍伸性別權益之落差。

賴品妤說，在少子女化的現今，政府應給予願意生兒育女的民眾最大的照顧與支持。若因沒有獲得法治保障而不能無後顧之憂進行生育，也會衝擊少子化。她非常開心，今天能在私校工作權、性別平權與生育友善工程上，又前進了一小步。她要求教育部落實附帶決議內容，針對修法前已經申請的私校教職員，提出相關的配套措施，降低因申請時間點不同而造成不同待遇。

另鑑於私校教職員借調多為擔任政務人員為國服務，亦有因病留職停薪者，然而此類人員於2004年至2018年期間，除不適用原有私校退撫制度外，也被排除於政務人員退職撫卹條例之適用，等同無職業退休金之保障；留職停薪前之私校年資，也因不具現職私校教職員身分而被抹煞，不僅沒有任何退休照顧，更無法依本條例規定辦理退休金回存。

對此，立法院多年前修法，讓私校教職員借調無頇回職可辦退休，至少可領取其留職停薪前之私校教職員年資之退休金，2019年5月3日施行。然而，在上述修法施行前之2010年1月1日至2019年5月2日期間，已滿65歲之私校留職停薪教職員，卻無法得到等同照顧。為此，國民黨立委溫玉霞等人提出修法，納入前次修法遭遺漏之人。教育部於委員會審查時指出，符合此次修法資格之人數，經查為2人。

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