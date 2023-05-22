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    稱「台南人沒眼睛」挨批秒慫致歉 卓冠廷驚：侯友宜竟然會道歉！

    侯友宜20日因批台南選民「沒眼睛」惹議。（資料照）

    侯友宜20日因批台南選民「沒眼睛」惹議。（資料照）

    2023/05/22 17:24

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市長、國民黨總統候選人侯友宜近日因批台南選民「沒眼睛」惹議，昨天（21日）道歉認失言。對此，新北市議員卓冠廷今天（22日）語帶嘲諷地稱自己「非常驚訝侯友宜竟然會道歉」，痛批侯「市政缺失道歉，卻可以為了選總統而一夜道歉」！

    上週六（20日），侯友宜與台南市議員謝龍介一同參加網路節目「董事長開講」時，稱謝龍介去年九合一大選失利是「台南人沒眼睛」，發言一出引發外界撻伐。事件延燒不到僅約一天時間，侯友宜昨就透過臉書宣稱，自己是為台南市民抱不平，「台南值得更好的發展、擁有一位更出色的市長......基於對台南市民的疼惜之心，一時情急，用詞不夠周全，對於這部分，我對台南市民朋友衷心致上歉意。」

    對此，卓冠廷今天在臉書發文狠酸侯友宜，「侯友宜不為市政缺失道歉，卻可以為了選總統而一夜道歉！落跑市長侯友宜，放出去選總統之後，馬上就在造勢場說錯話，不久前才講『自由民主是我們的DNA』，晚上就變「（謝龍介沒當選）台南人沒眼睛。」最令我訝異的是，原來侯友宜是會道歉的！」

    卓冠廷接著列出過去民意代表、網友不斷要求侯市府道歉的事件，諸如「恩恩案」、「土城當鋪66槍」、「觀音坑溪斷橋」、「總質詢提前」等，痛批「侯友宜從不對新北市民道歉，但他為了選總統，為了一句失言，可以馬上就對台南人道歉。我們還要被落跑市長侯友宜糟蹋多久？請侯友宜為了落跑選市長辭職，並且向新北市民道歉！」

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