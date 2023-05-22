質疑謝國樑客運刊登廣告不合法 民進黨基隆市議會黨團砲聲隆隆

民進黨基隆市議員在市議會總質詢時，質疑基隆市長謝國樑先前在國光客運刊登爭取支持電動機車的廣告，卻在車廂廣告上標出了「基隆市政府」，認定有違法之嫌。（記者俞肇福攝）

2023/05/22 16:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議會黨團今天（22日）進行聯合總質詢，綠營議員接棒質疑基隆市長謝國樑先前在國光客運刊登的廣告，雖然謝國樑稱是用自己的錢，卻在車廂廣告上標出了「基隆市政府」，認定有違法之嫌。謝國樑表示，對於議員的質詢指他忽略了行政程序一事，他虛心接受。

基隆市議員鄭文婷表示，5月8日市議會定期會開議時，她便要求謝國樑提出國光客運刊登廣告的合約，但到22日為止，謝國樑都未提供。

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市議員張顥瀚也認為，謝國樑在未經過市府公文行政程序的情況下，就在車廂廣告上署名「基隆市政府」認為有違法之嫌。

張顥瀚進一步指出，若有民間業者在未知會基隆市政府的前提下便刊登廣告，並署名基隆市政府，是否有違法的問題？或是在署名基隆市政府的廣告上，內容卻刊登污辱市政府，難道這樣也沒有關係嗎？

謝國樑表示，業者是接受他的口頭指示去做車廂廣告，因此沒有適法的問題。對此，張顥瀚隨即起身反駁，這涉及行政程序的問題，他質疑謝國樑的法學素養，怎麼就能這樣省略所有行政程序嗎？

謝國樑表示，對於議員質詢指他忽略了行政程序一事，他虛心接受。張顥瀚要求基隆市政風處徹查，若有民間單位私自運用基隆市政府名義，刊登廣告會有什麼問題。張顥瀚說，即使是市長的指示，但此舉依然無視行政程序。

謝國樑說，他只是想用自己的錢來進行政策的宣導。議員可以就是否符合刑法的332條的要件，進行法律動作，但他認為事情真的沒有那麼嚴重。因為原本廣告上有「基隆市政府」，議員認為不恰當，他就把廣告上的字樣去掉。

張顥瀚表示，電動機車是一個3.6億元的案子，在預算中編2340萬委辦宣導費用，他質詢環保局長馬仲豪，要說明相關預算科目內容，否則會讓人擔心這是給業者的宣傳費用。

民進黨基隆市議員在議會總質詢，質疑基隆市長謝國樑先前在國光客運刊登爭取支持電動機車的廣告，有違法之嫌。謝國樑表示，關於市議員指他忽略行政程序，他虛心接受。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市議員在市議會總質詢時，質疑基隆市長謝國樑先前在國光客運刊登爭取支持電動機車的廣告，卻在車廂廣告上標出了「基隆市政府」，認定有違法之嫌。（記者俞肇福攝）

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