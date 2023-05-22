蔣萬安、張善政是詐騙集團共犯？南市府反擊藍營看圖說故事

南市議員林依婷拿出陳正修與蔣萬安、張善政的合照，質疑若照藍營說法，那蔣、張和詐騙集團又是什麼關係？（記者蔡文居攝）

2023/05/22 15:48

〔記者蔡文居／台南報導〕針對國民黨台北市議員游淑慧及徐巧芯質疑南市府顧問陳正修一事，南市府反擊國民黨看圖說故事，質疑陳正修也有和台北市長蔣萬安、桃園市長張善政合照。南市府發言人田玲瑚反問徐巧芯、游淑慧，「蔣萬安、張善政是否與詐騙集團掛勾？」「是否跟詐騙集團形成共犯？」

民進黨台南市議員林依婷今天也拿出陳正修與蔣萬安、張善政的合照，質疑謝龍介及國民黨憑一張照片就大編故事，如果照藍營說法，那蔣萬安、張善政和詐編集團又是什麼關係？

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田玲瑚指出，陳正修曾任台南市政府市政顧問，但其私人行為與黃偉哲市長無涉。陳正修是否涉及刑事犯罪，宜由司法機關查明。曾國緯不曾贊助過台南市政府，其贊助的對象是藝文團體。

田玲瑚說，陳正修也有與蔣萬安、張善政市長合照。「游淑慧是否打臉蔣萬安、張善政？」對於合照一事，她嘲諷說，「蔣萬安：必須舉證；張善政：想不起來」以上摘要可供游淑慧參考。

她說，徐巧芯擅長看圖說故事，是否也可以請徐巧芯說說看「蔣萬安、張善政是否與詐騙集團掛勾？」試問徐巧芯和游淑慧「是否順便加告張善政和蔣萬安？」如果以其邏輯，是否應憑一張照片加告張善政和蔣萬安違反政治獻金法、跟詐騙集團形成共犯？而游淑慧從港湖被迫跳區參選，是否也被國民黨詐騙？國民黨應出面說明。

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