「台灣女孩」遭罰反嗆兩岸條例是內戰條款！ 陸委會：妄想為己脫罪

61歲的凌友詩因擔任中國全國人大第14屆代表，再遭內政部依兩岸條例裁處50萬元罰鍰。（圖擷取自中新網）

2023/05/22 15:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕自稱「台灣女孩」的61歲台籍中國人大代表凌友詩，因擔任中共黨政軍職務違反兩岸人民關係條例，近日被內政部裁罰50萬元。她向港媒表明「拒繳」，並囂張回嗆，兩岸條例只是「一個中國」法理下的「內戰」條款。陸委會痛批，配合中共統戰伎倆，藉由曲解兩岸條例並與「一中原則」做不當連結，妄想為自己違法行為脫罪。

凌友詩聲稱，台灣的兩岸人民關係條例是「一個中國」法理下的「內戰」條款，是假定兩岸處於承認「一個中國兩個政權」的「內戰」狀態，對於自己的人民到敵對政權的黨政軍任職，形成背叛本政權的罪名，而進行懲罰。

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凌友詩辯稱，若她繳交罰款，就代表認可台灣當局，就是認為自己做錯了，所以她不會繳交罰款。更撂話，若民進黨政權承認九二共識和一個中國原則，才會考慮回去繳罰款。

對此，陸委會強調，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，少數人以個人政治偏見，配合中共統戰伎倆，藉由曲解兩岸條例並與「一中原則」做不當連結，妄想為自己違法行為脫罪。

陸委會指出，中華民國政府具備完善及符合世界普世價值的法律與行政救濟制度，當事人如有不服，可依法循程序提出救濟。

陸委會提及，台灣的體制到底屬於民主自由，還是專制無道，世人自有公論。呼籲凌女應盡速繳納罰款，若拒不繳納，政府後續將依有關法令執行，以確實達到制裁違法的效果。

陸委會強調，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，少數人以個人政治偏見，配合中共統戰伎倆，藉由曲解兩岸條例並與「一中原則」做不當連結，妄想為自己違法行為脫罪。（資料照）

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