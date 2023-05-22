中國民航機逕從金門上空飛越 軍方學者：中共操作「台海內海化」

國策研究院、中山大學中國與亞太區域研究所22日舉行「G7、美日韓峰會與美中戰略對抗」座談會，由國策研究院董事長田弘茂（左3）主持。（記者方賓照攝）

2023/05/22 14:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國東方航空一架班機4月29日從上海飛往香港途中，逕偏離航道從金門上空飛越。國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤今日在座談會強調，從班機航跡可看到，中國不再遵守兩岸議定的M503航路，中共藉此凸顯對台灣海峽空域有完整管理權，意圖在空域操作「台海內海化」。

國策研究院今日召開「 G7、美日韓峰會與美中戰略對抗」座談，邀軍事學者探討周邊安全情勢。馬振坤指出， G7峰會發表領袖聯合聲明強調，台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺，這是把台海安全定調為國際安全的重要議題，也是國際社會首次將台海安全明確的定調。

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馬振坤談及，去年6月，中共首度宣稱台灣海峽非國際水域，8月更藉由美議長裴洛西訪台發動圍台軍演，宣稱在海峽中線建立「新常態」。今年4月，中共又藉蔡英文總統過境美國與美議長麥卡錫見面，對台發動戰備警巡軍演，將共軍機艦在台海周邊演訓常態化。

馬振坤表示，G7領袖聯合聲明與中共長期堅持的「台灣是中國內政」背道而馳、有所矛盾，這將加速中共推進台灣海峽內海化的企圖。中共已在台灣海峽實施戰備常態警巡，藉此軍事施壓改變過去間歇性的軍演以達到對台軍事遏制的成果。

馬振坤說，另一方面，中國現在沒有劃設演習禁航區，不會對台海的國際航運造成影響，以避免國際反彈。並藉由戰備警巡的常態化，將共軍對台軍事遏制的行動正常化，進而塑造共軍機艦在台海周邊出沒的正當性，終極意圖就是要讓台海內海化。

馬振坤提醒，在海域管轄權方面，中共未來會找藉口將聯合巡查登檢擴大到台灣周邊整個海域。在空域管轄權，日前已有中國東方航空MU505航班從上海飛往香港，卻偏離原航路，逕自飛越金門上空。

據分析，從班機航跡可以看到，中國已不再遵守兩岸議定的M503航路，也就是在台灣海峽上空的飛行規則，中共在凸顯它對台灣海峽空域有完整的管理權限，意圖在空域操作「台海內海化」。

馬振坤直指，中共要將「台海內海化」，不是指要全面控制台灣海峽或禁止國際航運行駛，而是不允許任何國家藉由海空穿越行為，來挑戰中國的主權主張。

馬振坤示警，中共未來可能不再承認M503航路，或直接廢棄我方對金馬離島劃設的禁制空域，讓中國民航班機飛越金門上空成為常態，以進一步鞏固「台海內海化」的主張。

他提及，面對中共改變對台恫嚇模式，且逐漸要將台海「內海化」，國人不能因為共軍沒有舉行針對性的軍演、沒有劃設禁航區，就誤以為中共只是「口頭叫一叫」。國際社會及G7峰會都高度關注，台灣安全已成為全球矚目焦點，就算習近平目前還沒要以武力解決台灣問題，但中國軍事威脅確實與日俱增，危險的是台灣民眾已失去對共軍機艦擾台的警覺性，對台灣不利的「溫水煮青蛙」效益已經出現。

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