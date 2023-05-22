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    遭何博文質疑「收割政績」 洪孟楷回擊反批「秀下限」

    何博文與民進黨籍立委召開記者會批評洪孟楷收割政績，洪孟楷對此回擊綠營「秀下限」。（資料照）

    何博文與民進黨籍立委召開記者會批評洪孟楷收割政績，洪孟楷對此回擊綠營「秀下限」。（資料照）

    2023/05/22 14:52

    〔記者甘孟霖／新北報導〕民進黨新北市第一選區立委參選人何博文今（22日）與黨籍立委王定宇、趙天麟及林楚茵等人召開記者會，批評該區現任國民黨籍立委洪孟楷收割政績，日前製作的「問政成績撲克牌」根本是「唬爛撲克牌」。對此，洪孟楷回擊表示，綠營民代不監督政府、只針對在野的競選手法徹底秀下限。

    針對綠營質疑「收割政績」，洪孟楷回應，這種不監督政府、只針對在野的競選手法已經徹底秀下限，他強調，「問政成績撲克牌」不僅是他過去三年在中央、地方打拚的成績單，更是敢監督、拚建設的最好證明。

    洪孟楷批評，民進黨執政中央，過去為了卡新北市長侯友宜而卡新北，已經對新北市民不公平，很多重大公共建設如淡北道路延宕許久，民進黨虧待新北鄉親很多。他也建議何博文直接喊話執政的中央政府，不要拿民進黨政府早以否決的政策持續跳針，或真的對新北第一選區民眾好一點，早日推動建設完工。

    此外，洪孟楷也說，民進黨前立委陳歐珀因為與im.B詐騙首腦過從甚密而退選，但被加碼爆料的前交通部長林佳龍，過去也出席曾耀峰五結豪宅接待所，請問民進黨籍立委要不要表態？希望綠營立委們及黨主席賴清德向國人說明清楚。

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