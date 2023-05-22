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    何志偉爆日本查到台灣假護照 領務局：目前未接獲通報

    我國護照在全球最好用護照2023年排名中為第35名。（資料照）

    我國護照在全球最好用護照2023年排名中為第35名。（資料照）

    2023/05/22 12:46

    〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委何志偉22日質詢時爆料，他掌握消息，日本政府最近查獲一批台灣假護照；不過，領務局長何震寰回應，目前沒有接獲該訊息，他會回去查一下。領務局初步查證後表示，幾年前曾有類似情形，但近期外館並未接到日方這類訊息。

    立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、行政院經貿談判辦公室官員列席，就「俄烏戰爭爆發迄今台歐關係發展挑戰與契機」報告並備質詢。

    何志偉質詢時提到，我國的護照在國際上非常好用，但據傳黑市有破百萬變造的台灣護照，他最近掌握消息，日本政府目前查獲一批台灣假護照，這件事情是否屬實？

    領務局長何震寰表示，目前沒有這樣的訊息，他會回去查一下。何志偉追問，拿著假護照的人通常都拿假護照做什麼事情？為何要拿台灣假護照？

    何震寰表示，原因很多，其中一個原因是，我國的護照可免簽入境145國，持有我國護照在全世界旅遊非常便利，這是很重要的原因。

    何志偉詢問處置應變措施為何？何震寰回答，我國發行護照後，都會把相關資訊送給各國政府，也和各國政府聯繫。如果查獲假護照，除了我國本身收受辦理時辨認真偽之外，各國發現也會確認相關訊息。

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