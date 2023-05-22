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    G7聯合公報抵禦中國 民進黨：侯友宜支持九二共識嗎？

    民進黨發言人張志豪。（記者陳昀攝）

    民進黨發言人張志豪。（記者陳昀攝）

    2023/05/22 12:35

    〔記者陳昀／台北報導〕七大工業國集團（G7）廣島峰會21日閉幕，並透過聯合公報表達將團結因應來自中國的「經濟脅迫」，並重申維持台海穩定的重要性。對此，民進黨今點名國民黨總統參選人侯友宜，質疑侯從未表態，難道還在支持「九二共識」？這也是一步一步走向專制獨裁的懷抱。

    民進黨發言人張志豪質疑，國民黨前總統馬英九、黨主席朱立倫都支持「九二共識」，聲稱以「九二共識」來進行與中國的合作和交流，侯友宜要參選總統，難道可以一再迴避不表態嗎？

    張志豪指出，最近的G7會議聯合宣言表示，G7國家在對中國政策上，必須抵禦中國經濟脅迫，同時明確要與中國「去風險」化，也必須加強關注台海和平、疆藏港人權與南中國海議題，再加上美國海軍準備創建新組織「海上快速反應小組」。G7一切行動旨在防止中國威權擴張對全球經濟與民主和平的威脅。

    張志豪說，當全球一致挺台灣反對中國軍事威脅時，美國總統拜登甚至表示：「中國若對台片面行動，G7盟國將有所回應」，國民黨總統參選人侯友宜的態度是什麼，國際社會都在挺台的時刻，侯友宜完全不敢公開反對「九二共識」、「同屬一中」，就是接受「一個中國原則」，不僅放棄台灣主權，也是一步一步走向專制獨裁的懷抱。

    張志豪表示，侯友宜對「九二共識」、「同屬一中」的態度曖昧，甚至對中國威脅噤若寒蟬。當世界衛生組織（WHO）年度大會WHA年度大會在瑞士日內瓦開幕，被中國以「一中原則」打壓參與空間，台灣努力7年，卻無法回復世衛觀察員身分之時，試問國民黨總統參選人侯友宜，有沒有聲援台灣？有沒有因為中國的打壓，使得台灣被排除在全球公衛體系之外發表過任何抗議的言論？

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