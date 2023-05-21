WHA開議》台灣行動團國際記者會 薛瑞元：中國扭曲聯大決議

「世衛行動團」今天在WHA大會地點萬國宮對面的日內瓦記者俱樂部（Geneva Press Club）舉行國際記者會。（翻攝自外交部直播）

2023/05/21 23:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕第76屆世衛大會（WHA）今天於瑞士日內瓦登場，台灣連續第7年未能獲邀出席。衛福部長薛瑞元今在日內瓦召開記者會直批，中國扭曲解釋聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議，阻撓台灣參與。事實上，這些文件僅僅解決了中國代表權問題，從未提及排除台灣。薛瑞元介紹台灣健保和抗疫經驗，強調台灣是有意願和有能力的夥伴，針對正在談判的全球流行病法律協議，台灣也應該被納入，「台灣參與世衛是健康問題，而非政治問題」。

「世衛行動團」今天在WHA大會地點萬國宮對面的日內瓦記者俱樂部（Geneva Press Club）舉行國際記者會。俱樂部主席呂奇（Pierre Ruetschi）擔任開場嘉賓，並由疾管署副署長羅一鈞主持記者會，衛福部長薛瑞元、醫師立委邱泰源、護理專業的立委陳靜敏、台灣醫界聯盟執行長林世嘉、台灣聯合國協進會青年代表楊欣慈、北美洲台灣人醫師協會林榮松、歐洲台灣醫事聯盟執行長王振烽等台灣各界代表出席致詞。

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特別的是，瑞士國會議員瓦德（Nicolas Walder）也一同出席記者會，並為台灣參與發聲。瓦德說，台灣2350萬人無權參與世界衛生事務，這是完全不公平的。他提到，瑞士國會的很多人都支持台灣的民主和平，也支持台灣參與世界事務的權利。瓦德說起自己是日內瓦人，在這個促進多邊主義、包容性參與、著重國際交流的城市，他無法接受台灣2350萬人出於與公共利益無關的原因，被排除在氣候、安全、健康等重要議題的多邊機制之外。

瓦德強調，台灣全面參與WHO的工作並以觀察員身分參與WHA是一項應該得到全力支持的訴求，不僅是為台灣人民伸張正義，這也符合國際社會的利益並與永續發展目標的能力有關，這也是瑞士國會將繼續敦促政府和其他國家支持台灣參與的原因。

國際媒體記者問及，若台灣是世衛一員，COVID疫情是不是會比較好？薛瑞元回應，事實上這是假設性問題，要對照如果台灣沒有被排除的結果。他不敢說一定會比較好，但從這次疫情來看，台灣在2019年1月中旬就將之列為最嚴重法定傳染病，以充分警覺心在第一時間採取措施。如果台灣是WHO一員，就可以直接把資訊傳達給世界預警。

薛瑞元也說，從SARS到COVID，可得知中國在許多條件之下容易出現新興傳染病。台灣是面對這些新興傳染病的第一線，如果沒有全球網絡能提供台灣資訊，同時也讓台灣能提供資訊給全球，那下次疫情出現時，也許台灣會成為破口，以台灣和世界交往之密切程度，這對世界來說相當可怕，台灣有充分理由應該被納入WHO體系。

亦有媒體問及，台灣已連續7年未能參與，會否疲乏？薛瑞元則說，只有不屈不撓不斷努力，才可能有結果。此外，台灣和世界各國進行醫療交流時，不會只強調台灣要加入WHO，交流內容包括醫衛合作、可能提供的協助、資訊的交換，「我們不是要各國憐憫我們，我們互動的基礎是互相合作」。薛瑞元也談到，近年有越來越多國家、國際友人聲援台灣，可見台灣的衛生醫療軟實力被世界看見。

「世衛行動團」今天在日內瓦記者俱樂部（Geneva Press Club）舉行國際記者會，瑞士國會議員瓦德（Nicolas Walder）也一同出席聲援。（翻攝自外交部直播）

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