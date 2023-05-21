陳建仁預錄影片現身WHA場外平行論壇 喊話國際合作

行政院長陳建仁透過預錄影片，在世衛場外平行論壇分享台灣防疫經驗。（記者吳書緯攝）

2023/05/21 22:35

〔記者吳書緯／台北報導〕第76屆世界衛生大會（WHA）將在瑞士日內瓦登場，台灣連續7年未受邀；世台基金會今在日內瓦場外舉行平行論壇，邀請行政院長陳建仁、中研院院士翁啟惠等人擔任主講者。陳建仁透過預錄影片演講指出，病毒無國界，人人都會被無差別感染；對於未來疫情控制，全球團結和國際合作非常重要，沒有一個國家可以單獨對抗疫情。

台灣數位外交協會與台灣大學全球衛生學位學程今天下午在台大公衛學院舉行「Let Taiwan Help 台灣為什麼要加入世界衛生大會？民間行動的世代傳承與經驗分享」記者會，並在會後同步舉辦平行論壇轉播活動。

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陳建仁透過預錄影片演講，以「台灣控制新冠疫情的成功方式」為題，分享台灣成功防疫武漢肺炎的經驗。陳建仁表示，病毒無國界，每個人都會被無差別感染，無人是安全的，各國應透過全球合作團結， 實現健康平等，來防止病毒擴散。

對於未來疫情控制，陳建仁表示，「全球團結和國際合作非常重要」，沒有一個國家可以單獨對抗疫情，當新興疾病爆發，必須在最初爆發地點獲得控制，而全球公共衛生緊急事件，必須要被迅速透明和廣泛的宣布，世衛組織應以專業性、政治中立，發揮更好的協調角色，必須確保對個人防護裝備、診斷工具、抗病毒藥物和疫苗的公平獲取，且透過全球團結和國際合作互相幫助。

「透明度和誠實，是早期檢測和迅速管理任何疫情的最佳策略」，陳建仁表示，在疫情管理策略中需要進行幾項調整，包括在疫情中領導力展現，建立公眾信任和問責制，而社會資本和社會凝聚力，都是疫情管理的一部份，而中央和地方也需有一致性，乃至於個人防護裝備、診斷工具、疫苗的分配公平性，也都是重要議題。

台灣數位外交協會理事長郭家佑表示，這次數位外交協會串聯台灣10個醫療領域民間組織聯署，於世界衛生大會期間執行多項公民外交任務，包括安排國際媒體採訪、深入日內瓦市區進行街訪並製作成數位內容，以及將上述提及的連署書遞交給瑞士聯邦國會議員。

郭家佑說，公民外交具有高度靈活度，可以突破國際政治藩籬，這次同步在台舉辦平行論壇轉播，重點在與讓台灣人看見官方與民間的協作倡議，尤其參與學生都是未來公衛領域的年輕世代，更可以傳承國際倡議行的經驗與世代交接。而在倡議活動結束後，藉由舉辦座談與分享會，鼓勵更多年輕人在未來發起更多為台灣發聲的行動。

台灣數位外交協會21日舉行「WHA台灣倡議經驗分享」記者會，台灣數外交協郭家佑理事長在會中簡報分享協前往日內瓦的倡議行動。（記者朱沛雄攝）

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