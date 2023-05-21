2024總統大選 賴清德：反對用戰爭影響投票行為

民進黨總統參選人賴清德在彰化縣信賴之友會成立大會上致詞強調，台海兩岸和平是全世界的問題，不是單純只是台灣的問題。（記者張聰秋攝）

2023/05/21 23:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨主席兼總統參選人賴清德今天下午出席在彰化縣花壇鄉舉辦「彰化縣信賴台灣之友會成立大會」，他致詞表示，有人說2024總統大選是戰爭與和平的選擇，誠如總統蔡英文所言反對政黨或任何人用戰爭恐嚇台灣人民，若因藉由戰爭影響投票行為而成功，以後台灣的總統都將會由中國決定，這樣就不是民主了，台灣民主自由開放是許多前輩前仆後繼的努力，未來他也會在民主的道路上，繼續壯大台灣。

賴清德彰化縣信賴台灣之友會今在花壇鄉金典會館舉辦成立大會，現場準備1100多個座位全被坐滿，還有人站在走道聆聽，賴清德被民眾熱情相挺感動，原本20分鐘致詞，在沒有文字稿下，他侃侃侃而談38分鐘。

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賴清德表示，台灣正面臨中國的文攻武嚇，有人說這場選舉，是戰爭與和平的選擇，誠如蔡英文總統所說「和平是兩岸唯一選項，不論誰執政都有共同責任維持台海和平穩定現狀，任何政黨都不該為選舉利益來販賣恐懼」。如果用戰爭恐嚇台灣人民，進而影響台灣投票行為能成功，以後台灣的總統將都會是中國在決定，這樣就不是民主。

賴清德進一步表示，國民黨所主張的和平，不是真正的和平，他們主張接受「九二共識，一個中國原則」，希望透過和平協定來獲得和平，但如果台灣接受了，就是放棄自己的主權，放棄主權得到的是假和平，非真和平，沒有主權的和平就像香港、澳門沒有保障，台灣經過蔡英文領導，未來他也會在民主的道路上，繼續壯大台灣。

如何壯大台灣？賴清德以韓國為例，循國際局勢發展前進，才能獲得真和平，他說，南韓總統尹錫悅的外交政策，訪美與美國總統拜登簽下華盛頓宣言，國會演講表明北韓問題不是單純南韓問題，而是全世界的問題，這就是說明中國的威脅，也不是只是台灣的問題，一樣也是全世界的問題。

賴清德也提到，目前日本正在舉行七大工業國家會議，日本首相岸田文雄開幕致詞說，台灣的安全是世界問題，也就是說，台海和平符合全世界的利益，七大工業國家首度聯合聲明警告中國，在南海與東海軍演已經影響印太地區的安全，也鄭重要求極權國家不能用武力或威脅改變台海現狀，這樣的主張連日本、韓國、美國等全世界都如此，兩岸和平不是台灣的問題，是人人都有責任。

他強調，台灣人不用為了表面和平，放棄台灣的主權，接受九二共識。

彰化縣信賴台灣之友會今天下午在花壇鄉成立，現場凍蒜聲喊得震天價響。（記者張聰秋攝）

民進黨總統參選人賴清德授旗給彰化縣信賴台灣之友會會長何黎星，宣告團結邁向大選之路。（記者張聰秋攝）

民眾到場相挺，行動表達對民進黨總統參選人賴清德的支持。（記者張聰秋攝）

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