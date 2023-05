陳乃瑜(左三)遇見譚德賽(左四),追問對方是否支持台灣加入WHO。(擷取自陳乃瑜臉書)

2023/05/21 20:40

〔記者甘孟霖/新北報導〕第76屆世界衛生大會(WHA)今天(21日)起在瑞士日內瓦舉行,新北市議員陳乃瑜隨台灣聯合國協進會2023WHO宣達團,搭機赴日內瓦。她表示,今天遇到世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞,並詢問對方支不支持台灣加入WHO,無奈對方狂跳針,也讓她傻眼表示:「是侯侯GPT的朋友?」

陳乃瑜表示,她今天參加WHO舉辦的「walk the talk」活動,途中巧遇了譚德賽,於是她立刻記者魂上身,衝上前去詢問譚德賽「Do you support Taiwan to join WHO?(你支持台灣加入WHO嗎?)」。

陳乃瑜說,結果譚德賽狂跳針說,這要由WHO的190多個會員國投票決定,陳乃瑜接著向譚德賽說,病毒不能用投票決定,人權也不是用投票決定,並把寫著「Taiwan」字樣的台灣黑熊送給譚德賽,希望他能好好做事。

