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    挺台國際參與 聖露西亞副總理明起訪台

    聖露西亞副總理希瑞爾（Ernest Hilaire）應我國政府邀請，將於5月22日至26日率團訪台。（取自希瑞爾臉書）

    聖露西亞副總理希瑞爾（Ernest Hilaire）應我國政府邀請，將於5月22日至26日率團訪台。（取自希瑞爾臉書）

    2023/05/21 16:50

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布，聖露西亞副總理希瑞爾（Ernest Hilaire）應我國政府邀請，將於5月22日至26日率團訪台，成員包括聖露西亞文化發展基金會主席高德（Sidney Darwin Guard）等官員，外交部表達誠摯歡迎。

    聖露西亞外交部長包提斯（Alva R. Baptiste）3月甫訪問台灣，時隔2個月露國政府再有高層來訪，此行也是希瑞爾副總理首度訪台。

    外交部表示，為示禮遇，賴清德副總統將親自接見希瑞爾副總理，並就兩國雙邊合作及共同關切事項廣泛交換意見。希瑞爾副總理也將拜會外交部長吳釗燮，並接受款宴及出席露國投資說明會。訪團另將拜會文化部、參訪故宮、台灣設計研究院、華山及松山文創園區等設施，並赴桃園國際棒球場出席中華職棒聯盟賽事。

    外交部指出，聖露西亞於2007年與我國復交以來，兩國在醫療、農業、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域持續深化合作，成果十分豐碩，嘉惠人民，廣獲肯定與感謝。

    外交部也對聖露西亞長年支持我國的國際參與表達感謝，包括聯合國（UN）、世衛（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等。今年世衛大會（WHA），露國政府再以致函提案等具體行動展現支持。

    外交部強調，我國將持續深化與露國的多元合作關係，齊力創造兩國人民的最大福祉，落實聯合國永續發展目標。

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