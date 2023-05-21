賴清德：團結才能讓中國不敢輕舉妄動

賴清德到慈雲寺上香，受到支持者熱烈歡迎。（記者顏宏駿攝）

2023/05/21 16:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民進黨總統參選人賴清德今天行程來到彰化縣，在參加「彰化縣信賴之友會」成立大會之前，他特別到大村鄉慈雲寺上香，大村鄉堪稱全台「最姓賴」的鄉鎮，全鄉4萬餘人口，姓賴的近七成，慈雲寺是當地的信仰中心，賴清德4年前已來此上香過一次，時隔4年，再度前來，爭取宗親票源的目的不言可喻。

賴清德向鄉親喊話，七大工業國此刻正在日本廣島召開，全世界最強大的國家都對中國的武力擴張感到憂心，台灣要如何達到和平？就是必須提升自己的力量，也要跟民主國家站在一起，共同發揮嚇阻的力量，維持主權與民主，這才是真正的和平。

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賴清德說，昨天七大工業國發表聯合聲明，警告中國在東海與南海的空軍已造成印太地區的不穩定，七大工業國也要求台海一定要和平發展，不允許中國用武力改變台海現狀，也不允許中國以經濟去威脅比較弱小的國家，而韓國總統尹錫悅訪美時也表示，北韓的問題是全世界的問題，中國的問題也不只是台灣的問題，也是全世界的問題，可見全世界對台海的態度已定，大家都站在一起，團結才能讓中國不敢輕舉妄動。

賴清德在慈雲寺受到支持者熱烈歡迎，從廟口到廟內約50公尺的人龍，大家高喊「賴總統好」、「投乎同宗的」。賴清德致詞時展現幽默，他說，有人說台灣有總統選舉以來，大都由法律系畢業的在做總統，法律人做總統當然有其優點，但有人說不如換「醫生來做看嘜」，來到大村，不如換「姓賴來做看嘜」，為什麼要給姓賴的做總統？以後這裡有建設的需要就可以「賴給我」，如果大家都同意的話，這次總統選舉我就「賴給你們」，大家「賴你賴我」。

賴清德到慈雲寺上香，受到支持者熱烈歡迎。（記者顏宏駿攝）

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