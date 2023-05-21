洗刷「行人地獄」惡名！鄭文燦：交通安全綱領預計5/25院會通過

行政院副院長鄭文燦出席「拍下勝利 種下樹木」3年計畫植樹活動，對於如何洗刷「行人地獄」惡名，鄭文燦表示，行人優先的交通安全綱領，預計在25日院會通過，希望逐步從交通工程、科技執法到交通教育，全方位的進行推動。 （記者鄭淑婷攝）

2023/05/21 13:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政院副院長鄭文燦今天（21日）上午到桃園市蘆竹區，出席「拍下勝利 種下樹木」3年計畫植樹活動，受訪時針對洗刷「行人地獄」惡名一事強調，行人優先的交通安全綱領，預計在25日院會通過，希望逐步從交通工程、科技執法到交通教育，全方位的進行推動。

鄭文燦表示，行人優先的交通安全綱領預定在下週院會通過，包括校園兒童行的安全、道路品質及人行環境等都有提列計畫，目前台灣在行人路權方面，的確需要大幅的提高，從道路設計、路口安全、交通安全教育及建立手段，都必須要同時加強，希望指標能大幅改善，特別是每年行人交通死亡事故仍超過300多件。

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鄭文燦強調，要特別保護兒童、長者，這次的檢討將是全面性的，希望逐步從交通工程、科技執法到交通安全教育，全方位的進行推動，洗刷「行人地獄」惡名。

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